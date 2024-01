Ne tako davno, 2017. godine, američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti nagradila je Emmu Stone Oscarom za ulogu u filmu "Lala Land", koji joj je donio i globalnu prepoznatljivost, ugled pa i golemu zaradu. Taj bi uspjeh mlada glumica nakon šest godina mogla i ponoviti jer kritika i publika ne kriju oduševljenje njezinom ulogom u filmu "Uboga stvorenja" (engl. "Poor Things") pod redateljskom palicom "ludog Grka" Yorgosa Lanthimosa, proslavljenog filmovima "Miljenica", "Ubojstvo Svetog Jelena", "Jastog" i "Očnjak".

Riječ je o jednom od najiščekivanijih, a potom i najhvaljenijih naslova godine. Na Venecijanskom filmskom festivalu u rujnu ovjenčan je Zlatnim lavom za najbolji film, a premijernu izvedbu filma publika je nagradila osmominutnim ovacijama. Dok se nominacije za Oscara tek očekuju u siječnju, filmu se, prema procjenama kritičara, smiješi i poneki Zlatni globus dogodine, nakon što su objavljene nominacije za najbolji scenarij, najbolju glazbu, najboljeg glumca u sporednoj ulozi i, dakako, najbolju glumicu, Emmu Stone.

Temeljen na romanu škotskog pisca Alasdaira Graya, djelo donosi jedinstveno filmsko iskustvo fantastične evolucije mlade žene. Bellu Baxter, koju je utjelovila upravo Emma Stone, s ruba smrti u život vraća briljantni i nekonvencionalni znanstvenik (Willem Dafoe). Bella, željna učenja i slobodna od predrasuda svog vremena, odlučuje istražiti svijet te bježi u avanturu s odvjetnikom kojeg glumi Mark Ruffalo.

Svi hvale sjajnu glumicu zbog riskantne uloge u filmu o kojem se ne prestaje govoriti. Prije svega, zbog izvanrednog glumačkog ostvarenja, ali i hrabrosti zbog niza iznimno slikovitih scena seksa, zbog čega se ovaj film naziva i najhrabrijim pothvatom ove 35-godišnjakinje, jedne od najtalentiranijih, najtraženijih i najplaćenijih glumica današnjice, kao i vlasnice epiteta "miljenica Hollywooda".

Emily Jean Stone rođena je 1988. u Scottsdaleu, poljoprivrednom gradiću u Arizoni, a odrasla je u skladnoj, dobrostojećoj obitelji. Otac Jeffrey Charles generalni je direktor uspješne građevinske tvrtke, a majka Krista Jean, po struci ekonomistica, napustila je posao kako bi se posvetila brizi za djecu, Emily i dvije godine mlađeg Spencera. Dok je sa sinom lako izlazila na kraj, Emily joj je zadavala glavobolje otkako je došla na svijet. Patila je, naime, od dojenačkih kolika, bolova koji se bez poznatog uzroka javljaju kod inače zdravih beba, a praćeni su upornim i glasnim plačem.

"Toliko sam vrištala da su se susjedi u nekoliko navrata žalili. Mama mi je ispričala da su je gledali sumnjičavo i valjda zaključili da me zlostavlja. To stanje potrajalo je punih šest mjeseci i ostavilo trajne posljedice. Moje istrošene glasnice bile su pune kvržica, a glas promukao. Kao petogodišnjakinja zvučala sam kao zreo muškarac, kronični pušač", otkrila je tajnu svoga osebujnog glasa.

Kao dijete, imala je desetak gadnih fobija, a najviše se bojala grmljavine, pauka i injekcija. Roditelji su vjerovali da će druženje s većim brojem djece pogodovati njihovoj kćeri, ali vršnjaci nisu htjeli imati posla s njom. "Svrstali su me u ladicu čudakinje. Mislim da su me se čak pomalo bojali, jer sam obožavala ići u muzej anatomije i proučavati fetuse životinja pohranjene u formaldehidu. Osim toga, često sam pričala o smrti, a to baš nije uobičajena tema na velikim odmorima. Ni fizički izgled nije radio u moju korist: onako mršava i nakratko podšišana, podsjećala sam na dječaka, a budući da sam odmalena sisala palac, zubi su mi se iskrivili pa sam sedam godina hodala svijetom s metalnim aparatićem."

Prije nego što će gluma postati njezina profesija, strast i život, Emma Stone se bavila novinarstvom i bila je toliko zaljubljena u internet da je provodila sate promovirajući svoje web stranice. U intervjuu za Wall Street Journal, mlada glumica objasnila je kako je tada pokrenula i svoju kolumnu u kojoj je dijelila savjete. "Vodila sam web magazin koji je čitalo troje ljudi. Sumnjam u to da su te osobe bili zapravo moja mama koja se krila iza tri različita imena. To je bio period kada blog nije postojao kao opća pojava", objašnjava Stone u intervjuu i dodaje kako je nekada internet bio puno pitomiji.

"To je bilo vrijeme kada ljudi nisu bili na internetu 24/7 i kada nije postojao Twitter i Facebook. Danas je sve pretrpano i u tome se više ne snalazim", rekla je Stone čiji se web magazin zvao "Neptune"."Imala sam kolumnu u kojoj sam nudila savjete, gdje sam odgovarala na razna pitanja. To je bilo zabavno za jednu 10-godišnjakinju. Voljela sam razne vrste fontova i radila sam na njihovom kreiranju, a onda sam ih slala svojim čitateljima", prisjetila se.

Također, holivudska zvijezda je objavljivala bilten za učenike trećeg razreda osnovne škole pod nazivom "Girls' Locker".

Na nagovor majke, djevojčica se upisala na gimnastiku. Na prvome treningu pala je s dvovisinskih ruča te slomila obje ruke. Dok je ležala u bolnici, gledajući filmove obožavanog Charlieja Chaplina, zaključila je da je gluma sigurniji odabir hobija. Socijalne vještine su se poboljšale, a panični napadaji prorijedili kad je postala članicom omladinskog kazališta u Phoenixu. Njen sirovi talent odmah je zabljesnuo: glumila je u više od dvadeset predstava, mahom glavne uloge. Najviše je uživala portretirajući zlu maćehu u "Pepeljugi".

Roditelji su joj kasnije omogućili privatne satove glume, pa su joj i na taj način pomogli da započne karijeru, koja se već tada činila perspektivna. Ipak, roditelji su ipak htjeli sigurniju budućnost za njihovu kćer, pa su je poslali u Katolički srednjoškolski centar, no Emily je ubrzo shvatila da Arizona nije idealno mjesto za ostvarenje njezinih ambicija, pa je kao petnaestogodišnjakinja uspjela nagovoriti roditelje da joj dopuste prekinuti školovanje i preseliti se u Los Angeles. Učinila je to na sljedeći način: napravila je prezentaciju u PowerPointu, naslovljenu "Projekt Hollywood", u kojoj je korak po korak razložila dobrobiti koje će taj korak polučiti u njenom životu!

Budući da je bila maloljetna, majka ju je pratila u avanturi života. Unajmile su skromnu garsonijeru u "Gradu anđela", a život im se sveo na trčanje od audicije do audicije te, za Emily, rad na skraćeno vrijeme u prodavaonici psećih kolačića. Zaključivši da je, zbog njezine plave kose, doživljavaju kao neozbiljnu, kupila je jeftinu boju u samoposluzi te postala brineta. Isplatilo se: dobila je malene uloge u tada popularnim serijalima "Malcolm u sredini" i "Medij". Osim imidža, promijenila je ime: kad je doznala da već postoji glumica Emily Stone, odlučila se potpisivati kao Emma.

Na velikom platnu debitirala je u 2007. godine, u komediji "Superbad". Premda kritičari nisu bili blagonakloni, film o skupini maloljetnika koji pokušavaju kupiti alkohol s lažnim osobnim iskaznicama s vremenom je stekao kultni status te dao vjetar u leđa Emminoj karijeri. Mnoge scene, poput reakcije na udarac debeljuškastog partnera Jonaha Hilla, njena su improvizacija, a filmsku ekipu su toliko nasmijale da su ih odlučili zadržati u scenariju. Upravo za potrebe ove uloge, na nagovor scenarista Judda Apatowa, postala je crvenokosa, a novu nijansu, koja će joj postati zaštitni znak, zadržala je i nakon snimanja, ispravno zaključivši kako pristaje uz njen vragolasti karakter.

Za potrebe glazbene komedije "Rocker", u kojoj je utjelovila vječno smrknutu članicu benda u usponu, svladala je osnovne riffove na bas-gitari. "Toliko sam uživala u svirci da sam si, uvjerena kako ću postati nova Suzy Quatro, priuštila bolesno skupi Fender Mustang boje slonovače. Danas visi u mojoj spavaćoj sobi, skupljajući prašinu. Nisam ga niti jednom uzela u ruke", ispričala je.

Reputaciju talentirane komičarke potvrdila je u kino-hitovima "Dobro došli u zemlju zombija" i "Cura na lošem glasu". Na snimanju potonjeg, labavo zasnovanog na Hawthorneovom romanu "Grimizno slovo", doživjela je zastrašujuće iskustvo. "Dok sam odrađivala golišavu scenu, što je samo po sebi bilo neugodno, uhvatio me napadaj astme. Počela sam se gušiti i krkljati, a na to se, kako sam bila uvjerena da ću odapeti, nadovezao napadaj panike. Rekli su mi da sam bila ljubičasta u licu kad su me dopremili u bolnicu", ispričala je. Patnja se isplatila: za ulogu žrtve zlurada školskog trača dobila je nominaciju za Zlatni globus. Snimila je još nekoliko komedija, ali se požalila da joj redatelji često kradu dosjetke. "Sve dobre šale koje bih 'izvalila' na setu jednostavno bi ubacili u scenarij, što mi je čak laskalo. Ono što me, međutim, ljuti jest činjenica da bi ih uvijek izgovarali muški kolege, a nikad ja. Kad sam se pobunila, rekli su mi da je ta vrsta humora rezervirana za muškarce. Takav neskriveni šovinizam me zapanjio."

Zaokret ka ozbiljnijim ulogama označio je nastup u drami "Tajni život kućnih pomoćnica". Za ulogu hrabre mlade novinarke koja priprema članak o životu crnih služavki u Mississippiju početkom šezdesetih godina zasluženo je primila nagradu Sattelite. Ulogu je, priznaje, dobila nakon što je ispraznila bocu viskija s redateljem Tateom Taylorom te, onako pijana, počela pričati otegnutim južnjačkim naglaskom.

Akcijski spektakl "Čudesni Spider-Man", u kojem je utjelovila objekt žudnje naslovnog superjunaka, učinio ju je jednom od najbolje plaćenih glumica Hollywooda, a oskarovsku nominaciju donijela joj je uloga liječene narkomanke u crnoj komediji "Birdman". Briljirala je i u filmovima Woodyja Allena "Čarolija na mjesečini" i "Nerazuman čovjek". S pedeset tri godine starijim kultnim redateljem postala je bliska prijateljica - nimalo čudno, s obzirom na hipohondriju i fobije koje ih povezuju.

Vrhunac karijere označio je nastup u mjuziklu "La La Land" - uloga talentirane no istodobno ranjive glumice u usponu priskrbila joj je Zlatni globus i Oscar. Kako se osjećala nakon proglašenja najbolje glumice? Objasnila je na pozornici: "Imala sam jeziv trenutak u backstageu. Gledala sam u tu statuu, kao da je moje novorođenče, a onda sam pomislila: pa ovo je statua golog muškarca?! Nadam se da ću svoje novorođenče jednog dana ipak drugačije gledati. Još uvijek ne vjerujem da sam ga osvojila." Kritičare je oduševila i kao djevojka s graničnim poremećajem osobnosti u Netflixovu mračnom serijalu "Manijak", a nedavno smo je imali priliku gledati u "Zlici od Opaka", gdje je maestralno utjelovila jednu od najstrašnijih Disneyjevih zlikovki.

Kada je riječ o privatnom životu, bila je u dugogodišnjoj vezi s britanskim kolegom Andrewom Garfieldom nakon susreta 2010. godine na snimanju filma "The Amazing Spiderman", no o svojoj vezi ni prekidu nikada nisu javno govorili. Poznato je, međutim, da se 2020. udala u priličnoj diskreciji za Davea McCaryja, kojeg je upoznala na snimanju showa "Saturday Night Live" gdje radi kao redatelj, a dogodine su postali ponosni roditelji kćeri Louise, čije ime, pa ni spol, nisu dugo željeli podijeliti s javnosti. Emma inače nema profil ni na jednoj društvenoj mreži i svoj privatni život voli čuvati dalje od javnosti, a nedavno je priznala kako se njezin pogled na brak i roditeljstvo s godinama promijenio. Naime, nekada se nije doživljavala kao osoba koja se mora skrasiti, ali u intervjuu za Elle otkrila je da se predomislila kako je postala starija.

Iako bi se na prvu olako dalo zaključilo kako živi život kao iz bajke, lijepa oskarovka 2017. je otkrila je da se cijeli život bori s napadajima panike i anksioznošću. Emma Stone o svojim je problemima odlučila progovoriti javno, kako bi pomogla i drugima s istim problemima. Gostujući u "The Late Show with Steven Colbert" otkrila je javnosti neke malo poznate detalje iz svog privatnog života, poput onog da je već sa sedam godina krenula na terapije. Tijekom intervjua pokazala je crtež, koji je nacrtala kao devetogodišnjakinja, u vrijeme kada je uvelike odlazila na terapiju. Pokazujući crtež, rekla je: "Veća sam od svoje anksioznosti", pa dodala: "Ovo sam ja sa svojom anksioznošću - ono je malo zeleno čudovište." Kako bi pomogla drugima, Emma se uključila u dobrotvornu akciju udruge Child Mind, podijelivši svoja iskustva u njihovoj kampanji.

"I danas patim od napadaja panike, a prvi sam iskusila sa šest ili sedam godina, kad sam bila kod prijateljice iz susjedstva na ručku. Umislila sam da kuća gori te počela histerizirati, a kako me ni ona ni njen stariji brat nisu uspjeli smiriti, pozvali su moju mamu. Puna tri sata držala me u naručju i tješila, uvjeravajući me da je sve dobro i da neću umrijeti. Premda se i dalje borim s anksioznošću, gluma je moja najbolja terapija", zaključila je Emma Stone.

