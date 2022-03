'Svaki put kad se ugledam na plakatima radujem se kao da je prvi, a najdraže mi je raditi s Giorgiom Armanijem'

Solinjanka Hana Grizelj (22) polako, ali sigurno postaje jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki, a svoje uspjehe na modnim pistama i tjednima mode samo niže. Konkretno, ponosno je nosila revije najpoznatijih modnih kuća na nedavno održanim tjednima mode u Milanu i Parizu, a otkriva nam i da sljedeći Tjedan mode počinje u New Yorku. Armani, Balmain, Elie Saab, Versace i Givenchy samo su neki od velikih brendova čije je kreacije imala prilike predstaviti do sada, a njezina matična agencija Relatum Model Management ističe da je ovo početak jedne uspješne modne karijere na visokoj razini.

Kako je počela tvoja modna priča? Jesi li tada zamišljala dokle će to ići?

Moja modna priča počela je kada sam imala 17 godina. Tada sam upoznala svog sadašnjeg agenta Marka Lovrića i počela suradnju s agencijom Relatum Model Management iz Zagreba. Nisam zamišljala koliko daleko možemo ići, sve se dogodilo jako brzo i nenadano. Korak po korak, i tu smo. Nekoliko godina kasnije dogodilo se puno više nego sto sam ikada mogla očekivati.

Razmišljaš li o preseljenju?

Već nekoliko godina živim na relaciji Pariz – Milano – Split. Moram priznati da je situacija s koronom malo usporila putovanja i stavila posao na čekanje pa sam nešto više vremena provela kod kuće. Ali napokon se sve polako vraća u normalu pa sam ponovno stalno na putu. Sljedeći Tjedan mode bit će u New Yorku. Nisam još imala priliku tamo raditi pa je uzbuđenje tu.

Što ti je najdraže što si dosad odradila, editorijal/reviju?

Kao najdraži posao izdvojila bih prvu Armanijevu reviju. Nakon nje puno se stvari počelo otvarati. U mom poslu nepisano je pravilo da jedna stvar vuče drugu. Ta revija uzdigla me je jednu stepenicu više. Nakon toga sve je bilo lakše.

S kojim ti je kreatorima najdraže raditi?

Najviše volim raditi upravo s Armanijem i dosad sam najviše surađivala s njim. On često svojim modelima zna pokloniti nešto odjeće pa se tu i tamo prošećem u njegovim kreacijama.

Gdje se osjećaš najugodnije, na pisti ili pred objektivom na snimanjima?

Pista mi je najdraža. Predivan je osjećaj prošetati se pistom i imati svojih nekoliko sekundi. Snimanja volim, ali kad revije idu uživo, to je ipak nešto drugo.

Koji su nedostaci tvoga posla?

Osim dugotrajnih snimanja, nedostaci su što uvijek moramo biti u mjerama, zatim pretrpan raspored, a zna biti i ponešto zavisti između modela. Ali svakako ovaj posao ima puno vise prednosti.

Foto: Instagram

Jesi li ikad imala neugodnih situacija ili prijedloga?

Što se mene tiče, ja nikad nisam imala neugodnih situacija. Više ljudi stvaraju predrasude o ovom poslu. Za bilo kakve probleme, agencije stoje iza nas.

Kako se osjećaš kada se ugledaš na plakatima i naslovnicama?

To mi je i dalje predivan osjećaj. Svaki se put radujem kao da mi je prvi put. Dogodi mi se da zaboravim na to sve. Nedavno sam slučajno listajući internet naletjela na snimanje koje sam odradila i gledam kako ta cura jako sliči na mene, a onda shvatim da to i jesam ja.

Što si sve dosad imala prilike odraditi?

Radila sam jako puno revija, među kojima su Versace, Balmain, Givenchy, Elie Saab, Giorgio i Emporio Armani, Dolce Gabbana, Elisabetta Franchi, Richard Quinn, Ralph&Russo... Također kampanju za parfem Tory Burch, koja treba izaći krajem ove godine. Editorijale i naslovnice radila sam za neke strane i domaće magazine kao što su Grazia i Elle.

Na Tjednu mode u Milanu ekskluzivno si dobila priliku nositi Versaceovu reviju. Kako si se osjećala pritom? Jesi li osobno komunicirala s Donatellom Versace?

Radila sam Versaceovu reviju, pritom sam dobila i Exclusiv. Totalni vrtlog emocija, od sreće, radosti, ponosa i zahvalnosti. Donatella Versace cijelo je vrijeme bila s nama modelima u izravnom kontaktu, sve je držala pod kontrolom. Jako puno ljudi radi na takvim revijama, ali Donatella je osoba koja sve mora odobriti. Počevši od modela koji će nositi reviju.

Na onom u Parizu nosila si modele kuća Balmain, Elie Saab, ali i Givenchy. To su sve veliki brendovi koje nose samo najbolje manekenke. Koji su dojmovi nakon toga?

Još slažem sve dojmove, mislim da će mi trebati još neko vrijeme. Ali jako sam sretna. Ni moja agencija ni ja nismo očekivali ovakav uspjeh. Uspjela sam doći kući na svega nekoliko dana, ali već sam se vratila u Milano. Nakon ovakve sezone poslovi su počeli sami stizati.

Za Givenchy si do dva sata ujutro postajala plavuša. Jesu li te pitali želiš li ili su samo zahtijevali da tako bude?

Nije bila laka odluka, ali boju lako vratim. Šest sati trajalo je postizanje tako svijetle boje, to je zapravo bio najteži dio, čekanje. Prvih nekoliko dana bilo mi se teško naviknuti na promjenu, iznenadila bih se valjda svaki put kad bih se pogledala u ogledalo, jer bi zaboravila da sam plava. Sviđa mi se promjena, ali ubrzo se vraćam ponovno u smeđu.

Foto: Instagram Hana Grizelj za Givenchy

Kako izgleda jedan dan na Pariškom tjednu mode, ili onom u Milanu?

Tjedan mode je period kada nemamo puno slobodnog vremena. Castinzi počnu već ujutro, ima ih jako puno. Prođe gotovo cijeli dan. To je zapravo taj čar ovog posla, obilaziš sve najveće modne kuće u gradu i čekaš poziv na "fitting". Nadaš se da ćeš se prošetati njihovom pistom.

Kako obitelj gleda na tvoje modne uspjehe?

Najbliži ljudi oko mene podržavaju me u svemu što radim. Vesele se zajedno sa mnom mojim uspjesima. Od agencije koja stoji iza mene u svemu, prijatelja, dečka i obitelji. Nekad znaju biti više uzbuđeni od mene. Iščekuju cijeli dan da počne revija.

Odbojkaška si viceprvakinja sa svojim klubom. Kako usklađuješ obveze baveći se i sportom i modom?

Teško je balansirati sport i modu, gotovo pa nemoguće. Oboje iziskuje stalnu predanost, sport zapravo i malo više jer se od tebe očekuje da si u formi tijekom cijele sezone. To uspijevam jedino zato što me moj trener i agencija maksimalno podržavaju u ovome što radim. Nikad me nisu doveli u situaciju da biram. Prošle sezone sa svojim klubom bila sam viceprvakinja Hrvatske. Prije nekoliko dana osvojen je Kup Hrvatske. Nisam bila dio ekipe na terenu jer sam se taman vratila iz Pariza, ali gledala sam utakmicu s tribina i veselila se zajedno s njima. Do kraja sezone očekuje nas borba za prvo mjesto u superligi. S igrama koje pokazujemo na terenu vjerujem da će pehar još jednom otići na našu adresu.

Foto: Instagram

Što misliš o modnoj industriji u Hrvatskoj?

Modna industrija u Hrvatskoj, nažalost, jako je mala. Iz godine u godinu izgleda sve bolje, ali, prema mojem mišljenju, ne razvija se dovoljno brzo. Djevojke odlaze u inozemstvo da bi gradile svoje karijere, ali poneki posao u Hrvatskoj uvijek dobro dođe.

Kako se brineš o svojem izgledu. Paziš li posebno na prehranu?

Ne pazim pretjerano na prehranu jer cijeli život treniram. Igram odbojku više od 12 godina, naučila sam se na svakodnevne treninge. Ponekad i dva puta dnevno. Kad sam na putu, uvijek pokušavam trenirati koliko stignem, da bi se u što boljoj formi vratila na teren. A o izgledu se brinem koliko i svaka cura. Najveću pažnju pridajem njezi lica i kože.

VIDEO>>Najbolji trenuci s ovogodišnje Večernjakove ruže