Supruga Dinamovca obrušila se na djevojku iz WC-a: 'Ljudi su retardirani, nisi ljepotica'

Supruga Dinamovca Izeta Hajrovića opet je dokazala da nema dlake na jeziku. Leyla Hajrović putem svog Instagrama obrušila se na djevojku iz WC-a koja promovira novi bizaran izazov na društvenim mrežama.

Naime, 22-godišnja Ava Luise iz New Jerseyja na Tik Toku objavila je video koji prikazuje kako u avionu liže zahodsku školjku. Video se u kratkom roku proširio društvenim mrežama i postao viralan, a neodgovorna Ava sve je nazvala koronavirus-izazovom.

"Ljudi su baš retardirani, a ti draga nisi uopće ljepotica. Bez riječi...", napisala je Leyla uz screenshot snimke koja kruži internetom. Meghan McCain, kći američkog senatora Johna McCaina, za Avu je zatražila zatvorsku kaznu.

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw... pic.twitter.com/w1XwVRZd87