Suprug Celine Dion bio je stariji od nje 26 godina, a digao je hipoteku kako bi ona mogla započeti karijeru

Koncert glazbenice Céline Dion (55) pred zagrebačkom publikom prvo je trebao biti održan 2020. godine, no tada je došlo do preokreta te je koncert prvi put odgođen. Idući datum bio je zakazan za 2021. godinu, a epilog je bio isti. Kao novi datum tada je najavljen lipanj 2022., ali ponovno s istim epilogom. Četvrti datum kojem se zagrebačka publika veselila bio je 18. ožujka ove godine, no ni tada im nije pošlo za rukom uživati na koncertu Céline Dion jer je opet bio odgođen. Kao novi datum tada je objavljen 16. ožujka 2024. godine, no nakon toga oglasila se glazbena diva te kazala da je prisiljena otkazati europski dio svoje turneje "Courage". Razlog je tome što joj je dijagnosticiran rijedak sindrom ukočene osobe, poznat kao SPS, koji uzrokuje teške i uporne grčeve mišića i zbog kojih ne može nastupati. Radi se o rijetkoj neurološkoj bolesti koja obično progresivno napreduje i može dovesti do ukočenosti cijelog tijela, a time i do nepokretnosti oboljele osobe. Bolest je zasad još neizlječiva, no njeno napredovanje može se usporiti tretmanima, a Céline po tom pitanju poduzima sve što može te redovito ide na terapije.

– Žao mi je što ću vas sve još jednom razočarati. Zaista se trudim vratiti snagu, no turneje su iscrpljujuće i kad je izvođač potpuno spreman. Nije pošteno prema vama i dalje odgađati koncerte, stoga je najbolje sada sve otkazati, sve dok ne budem opet potpuno spremna stati na pozornicu, iako mi to slama srce. Želim da svi znate da ne odustajem… I jedva čekam da se opet vidimo – poručila je nedavno Céline nakon tužnih vijesti o otkazivanju turneje.

U sklopu svjetske turneje "Courage" Céline je održala 52 koncerta u Sjevernoj Americi prije izbijanja pandemije i prije pauziranja turneje u ožujku 2020., a planirano ih je bilo stotinu. Početkom 2021., dok je glazbena industrija još bila pod snažnim COVID restrikcijama, snimila je i svoj prvi film, "Love again". U filmu se prikazuje lik Mire koja je fiktivna verzija Céline. Mira kao mlada ostaje bez zaručnika te se pokušava s tim pomiriti tako što šalje poruke na njegov telefonski broj. Radeći na ovom filmu, Céline se osjetila bliska svojoj velikoj ljubavi.

Naime, pjevačica je izgubila supruga Renéa Angélila 2016. godine. René​ joj je bio i menadžer koji je pratio svaki njezin korak u karijeri te velika podrška, a bolovao je od karcinoma grla.

Inače, René​ je prvo bio Célinein menadžer te su se upoznali kada je njoj bilo samo 19 godina, a on je od nje bio stariji 26 godina. Kada je prvi put čuo njezin glas na snimci, slomio se i zaplakao je. To ga je nagnalo da pomisli da će Céline doista biti velika zvijezda. Nakon toga njezinoj je obitelji ponudio da joj pomogne započeti karijeru. Htio je da ona snimi album, no njezina obitelj nije to mogla financijski poduprijeti. U tom je trenutku on odlučio riskirati sve te joj je platio snimanje album. Da bi to mogao učiniti, morao je staviti i svoju kuću pod hipoteku. Tako je snimljen album "La voix du bon Dieu" kojim je Céline Dion osvojila Kanadu, a potom su ona i René odlučili osvojiti i svijet. René je nadzirao njezinu karijeru, a usput se rodila i ljubav.

Par se zaručio 1991., a vjenčali su se prosincu 1994. godine u Montrealu na raskošnoj ceremoniji koju je Céline opisala kao ceremoniju svojih snova.

– Bilo je čudesno – rekla je, a ceremonija se prenosila uživo i na kanadskoj televiziji. Svojoj ljubavi Céline je posvetila i svoj treći album na engleskom imena "The Colour od My Love".

Par je dugi niz godina pokušavao dobiti dijete, a 2000. Céline Dion odlučila se za medicinski potpomognutu oplodnju. Najstariji sin Rene-Charles rođen je 2001., nakon dugogodišnjih pokušaja da zatrudni. Devet godina poslije par je ponovno objavio lijepe vijesti, a Dion je tada nosila blizance kojima su dali ime Eddy i Nelson po tekstopiscu Eddyju Marnayu i Nelsonu Mandeli.

Céline je poznata i kao požrtvovna mama, a posebno je u javnosti upamćena ostala jedna zgoda. Naime, kako se zalagala za odgajanje djece bez stereotipa, svojim je sinovima kada su bili u Disneylandu, dopustila kupnju Barbie lutke umjesto akcijskih figurica. Ovaj potez inspirirao ju je i na vlastitu liniju rodno neutralne dječje odjeće.

– Ako si dječak, nosiš plavo? Jer, ako nosiš ružičasto, onda si djevojčica? Što je to? – rekla je u jednom intervjuu te kazala da želi da njezini sinovi mogu slobodno komunicirati što oni žele i kako se osjećaju.

Inače, kad je riječ o koncertima Céline Dion, ne možemo izostaviti i njezinu koncertnu rezidenciju u Las Vegasu. Naime, Céline je poznata kao kraljica Las Vegasa, a zbog bolesti je morala otkazati i koncerte koje je tamo imala dogovorene. U Las Vegasu je Céline počela nastupati 2003. godine i to nastupom nazvanim "New Day". Sve od tada njezini se nastupi pamte po nevjerojatnim vokalnim mogućnostima, ali i kostimografiji i vizualnim posebnostima. Nakon toga, 2011. godine, njezin show nazivao se Céline. Na tim je nastupima Céline zarađivala i do 500.000 dolara po koncertu, što ih je činilo najprofitabilnijim koncertima u Las Vegasu. Dodajmo da je tijekom godina prodala više od 4,5 milijuna ulaznica te zaradila 681,3 milijuna dolara. Ukupno je imala više od 1100 nastupa i to 714 pod nazivom "New Day" tijekom pet godina i 427 nastupa u showu Céline unutar više od osam godina.

