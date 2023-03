Sunnysiders završili album usred prosvjeda u Parizu: 'Osjećali smo se kao da smo na velikom partyju'

Kako se da isčitati iz pisma dobrodošlice predsjednika France Blues udruge Freda Delforgea Sunnyisdersima u Pariz, u kojem su nabrojene mnoge suradnje naše grupe i francuskih bluesera u zadnjih 12 godina, nije nikakvo čudo što su upravo Pariz Sunnysidersi izabrali za dovršavanje i miksanje svog petog studijskog albuma. Nakon Memphisa, gdje je miksan njihov u Hrvatskoj i u svijetu hvaljen album "The Bridges", Pariz je kao svojevrstan svjetski epicentar umjetnosti savršena lokacija za pravo ozračje dovršavanja petog albuma, pod nazivom "27 Stitches".

- Rolin i moj pariški prijatelj i blues brat Jerry T., koji je gostovao na "The Bridges", preporučio nam je nekoliko izvrsnih studija u Parizu, no i njegov a i naš prvi izbor bio je Studio 180. U njemu je prije nekoliko mjeseci snimao i Robben Ford, pa je upravo ta činjenica presudila u izboru studija, a i u odlučivanju tko bi bio odličan headliner na sljedećem Thrill Blues Festivalu. Zajedno s našim gitaristom Luka Banićem i producentom Mikijem Noplingom proveli smo prošli tjedan nezaboravne dane u Parizu. Pjesme koje smo snimili prošlih mjeseci u studijima u Splitu i Zagrebu inženjer zvuka Arnaud Bascunana, koji je zanat tesao u studijima Los Angelesa, izvrsno je smiksao i masterizirao te odradio odličan posao jer su mu se pjesme i naš stil svidjele. Album "27 Stitches" bit će objavljen krajem godine za našu izdavačku kuću Dancing Bear - kazao nam je Boris Hrepić Hrepa i dodao kako su u Parizu vidjeli i neka poznata mjesta.

- Premda smo većinu vremena proveli u studiju, našli smo vremena i obišli grob Jima Morrisona, te proveli nezaboranu večer i noć u najumjetničkijem kvartu na svijetu, znamenitom Montmartreu. Tu nam je pravi domaćin bio naš prijatelj i francuska rock i blues zvijezda Manu Lanvin, koji je bio headliner trećeg Thrill Blues festivala, i koji je veliki ljubitelj Hrvatske, te sasvim solidno zna koristiti i hrvatski jezik. Jedno popodne bili smo i dio njihovih velikih prosvjeda koji su trajali cijelo vrijeme našeg boravka u Parizu. Možemo samo reći da nismo u niti jednom trenu osjetili nikakvu negativnu energiju, dapače, nama je bilo kao da smo na nekom uličnom masovnom partyju. Francis Rateau, još jedan naš francuski prijatelj i organizator Cahors International Mississippi Blues Challengea na kojem sam član internacionalnog žirija, je rekao : Miksate album u vrijeme velikih prosvjeda, jedva čekam čuti te pjesme! Na povratku u Hrvatsku na aerodromu smo sreli još jednog stanovnika Pariza, Gorana Bregovića, koji je na činjenicu da smo u Parizu miksali albuma rekao : „Mašalah!“ - kazao je Hrepić.

Do nastupa na šestom Thrill Blues Festivalu u trilju Sunnysiderse čekaju još nastupi na Bluestracje Festivalu u Poljskoj te Blues Festival Baden u Švicarskoj. Podsjetimo, headliner ovogodišnjeg Thrill Blues Festivala je cijenjeni američki gitarist i skladatelj Robben Ford, kojeg je magazin Musician uvrstio među 100 najboljih svjetskih gitarista. Uz njega, svoj nastup je potvrdila i Sharrie Williams, afroamerička pjevačica koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues', koja je već tri puta bila nominirana za prestižnu nagradu Blues Music Awards, a 2012. je osvojila i nagradu za "Blues Album Of Year".

S francuske blues scene tako na pozornicu Thrill Blues Festivala stižu The Wacky Jugs, pobjednici prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu kao prvi francuski i uopće neamerički pobjednici tog svjetskog prvenstva u blues bendovima, roots blues duo s francuskim šarmom Two Roots Duo te kao gost mlada francuska blues nada 14-godišnji Valentin Vasseur, koji je već nastupao i s Cristone Kingfish Ingramom, pa čak i Buddyjem Guyem. Iz Makedonije dolazi energični duo In the Mood, iz Banje Luke stižu Tobacco Blues Band, a od domaćih imena nastupit će Bosak & Second Hand, koji su u zadnje tri godine objavili tri albuma, D.K. & First Timers Danka Krznarića, koji promovira svoj album prvijenac "Above the Clouds". Tu su i tradicionalni domaći bendovi - Dbluz, Ozon i Raptor.

