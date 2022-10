Sudska saga: Bili su u braku 17 godina, varali se, a sada nižu optužbe: ‘Vratit ću joj torbice kad mi vrati ukradene satove'

Jedan od najpoznatijih talijanskih nogometaša svih vremena Francesco Totti (45) razveo se od supruge, bivše glumice i manekenke, a sadašnje TV voditeljice Ilary Blasi (41) nakon 17 godina braka, a sada su se u javnosti počeli pojavljivati novi detalji nesuglasica iako su uvijek izgledali kao skladan i stabilan par.

Totti sada tvrdi da je njegova bivša supruga napustila njihov dom i uzela skupocjene Rolex satove, piše britanski The Times. Iako je razlog razvoda njena prevara, sada se pojavila informacija kako je nogometaš zaplijenio njezine skupocjene cipele i torbice jer je ona uzela njegove satove, a talijanski mediji tvrde da je ovo tek početak sudske sage.

- Sve što ona mora učiniti je vratiti satove i sve će biti u redu - rekao je izvor blizak Tottiju, prenosi Times. Njihovi odvjetnici nisu htjeli komentirati kako će se ova svađa odraziti na njihovo troje djece, rekavši samo kratko kako tu neće biti problema.

Također, pojavile su priče i kako je Totti varao suprugu no njegovi obožavatelji uvjereni su da je to daleko od istine budući da je izuzetno lojalna osoba, a u prilog tome ide i što je 24 godine karijere proveo u nogometnom klubu Roma i rodnom gradu te naglašavaju kako je dobrodušan i ima odličan smisao za humor, pa je tako 2017. objavio knjigu sa zbirkom šala na svoj račun.

Foto: / ipa-agency.net Italian football player Francesco Totti and Ilary Blasi visit the stands along the pit lane during the 76th Gran Prix of Monaco. Monaco on May 27th, 2018. Photo by Marco Piovanotto / IPA Photo: / ipa-agency.net/IPA - Nakon 20 godina zajedničkog života, nažalost moja veza s Ilary je gotova. Pokušao sam prevladati bračnu krizu, ali danas shvaćam da se rastava, iako bolna, više ne može izbjeći. I dalje ću biti ujedinjen s njom u obrazovanju naše troje divne djece, uvijek s velikim poštovanjem prema mojoj bivšoj ženi - objavio je Totti prošlog tjedna, a Talijani su odmah pomislili kako je legendarni kapetan Rome "krivac", budući da su ga prošle zime vidjeli s ekonomisticom Noemi Bocchi.

-Nisam jedini ni prvi bio nevjeran - kratko je nogometaš kazao medijima.

No, izgleda je kriva ipak bivša manekenka i tv-voditeljica. Naime, talijanski časopis Chi donio je tekst o tome da je Ilary prije više od godinu i pol dana započela aferu s osobnim trenerom Cristianom Iovinom. Totti je, navodno, pronašao njihove ljubavne prepiske na mobitelu te da njihovo poznanstvo traje već više od godinu dana. Navodno je Ilary potpuno "poludjela" za Iovinom koji je bivši partner talijanske influencerice Zoe Cristofoli i Giulie de Lellis.

- Nakon 20 godina zajedno i troje prekrasne djece moj brak s Francescom je gotov. Međutim, proces rastave ostat će privatna stvar i neću davati nikakve daljnje izjave. Pozivam sve da izbjegavaju spekulacije i iznad svega, da poštuju privatnost moje obitelji - poručila je Blasi novinarima.

Bivši supružnici na vječnu ljubav obvezali su se 2005. godine, a ceremoniju je uživo prenosila čak i talijanska televizija. U braku su dobili danas 16-godišnjeg sina Cristiana te dvije kćeri, 15-godišnju Chanel i šestogodišnju Isabel. Glasine o problemima kod, kako ih mediji nazivaju, talijanskih Beckhama počele su kružiti prije nekoliko mjeseci, a sami su ih isprva demantirali tvrdeći da su to lažne vijesti.

VIDEO Poznatom dr. Ozu karijeru su poljuljali brojni skandali: Ovo su neke od najluđih tvrdnji kojima je obmanjivao javnost!