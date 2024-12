Strani mediji pišu da se razvode slavna pjevačica i zvijezda 'Stranger Thingsa', ona ranije otkrila da prolazi kroz teško razdoblje

Engleska pjevačica i kantautorica Lily Allen (39) navodno je okončala brak s 49-godišnjim američkim glumcem Davidom Harbourom. Allen je prošlog tjedna primijećena na Rayi, ekskluzivnoj aplikaciji za upoznavanje koju koriste mnoge poznate osobe iz svijeta zabave. Na svom profilu Allen je navela da traži partnera za "terapiju za parove" te da se preselila iz New Yorka u Los Angeles. Zanimljivo je da su njezin profil vidjele korisnice koje na Rayi traže ženske partnerice, piše Daily Mail. Lily i David posljednji put su snimljeni zajedno u listopadu ove godine.

Nije jasno je li Allen otvorila profil u potrazi za novom vezom ili samo želi proširiti krug prijatelja. Allen već duže vrijeme ima profil na Rayi, ali ga rijetko koristi. Par se još nije službeno razveo te pjevačica ozbiljno shvaća brak. Zanimljivo je da su se Harbour i Allen upoznali upravo preko ove aplikacije. Allen je nedavno izjavila da joj je teško te da su joj muškarci dosadili, a ranije je priznala da je imala seksualne odnose sa ženama i da je tijekom krize u prethodnom braku nekoliko puta unajmila "skupocjenu" prostitutku.

Prošle godine Allen je prestala pratiti Harboura na društvenim mrežama, a izvor blizak tabloidu The Sun tada je izjavio da par živi odvojenim životima. Harbour i Allen započeli su vezu u siječnju 2019., a vjenčali su se 2020. godine. Allen iz prethodnog braka sa Samom Cooperom, koji je trajao od 2011. do 2018., ima dvije kćeri - 13-godišnju Ethel i 11-godišnju Marnie.

Inače, Lily je nedavno priznala da prolazi kroz teško razdoblje i da joj je prehrana postala problem. "Posljednjih nekoliko mjeseci prolazim kroz teško razdoblje, a prehrana mi je postala problem", izjavila je Lily. "Moja terapeutkinja i ja razgovaramo o tome, i ona me pita: 'Koliko dugo to traje?' Odgovorila sam joj da traje otprilike tri godine, a ona mi je na to rekla: 'Dobro, zašto to nisi prije spomenula?'". Allen je kazala kako nije da nešto skriva, te da joj se jednostavno nije kao nešto što je pri vrhu popisa važnih tema o kojima trebam pričati. Zaključila je kako očito jest.

FOTO Sa 16 se pojavila u glazbenom spotu, a danas je zvijezda: Evo kako se Nives Celzijus mijenjala kroz godine

"Nisam baš dobra u sagledavanju šire slike. To je također povezano s mojim ADHD-om jer ne povezujem stvari. Osim toga, moje tijelo i moj mozak za mene su dvije potpuno odvojene stvari. Znam da mnogi ljudi osjećaju povezanost između tih dviju stvari, ali kod mene je drugačije. Puno vremena provodim u svojoj glavi, a ne razmišljam puno o svom tijelu. Stvarno nisam dobro mentalno u ovom trenutku i ne jedem.

Nisam gladna. Naravno da jesam, ali moje tijelo i moj mozak toliko su nepovezani da signali gladi ne dolaze do mog mozga. Ne izbjegavam hranu, samo ne razmišljam o njoj jer sam previše u vlastitim mislima. Moje tijelo je, jednostavno, nekoliko koraka iza mene", naglasila je pjevačica.

VIDEO Slavni pjevač godinama je bolovao, iznenada preminuo na Božić, a njegovu pjesmu pjevaju baš svi