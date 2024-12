Naša pjevačica koja se bori s teškom dijagnozom opisala neugodno iskustvo: 'Nije nas htio primiti u taksi!'

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić podijelila je na svom Instagram profilu neugodno iskustvo s taksijem. Željela je koristiti prijevoz za kućne ljubimce, ali kako je ta usluga bila nedostupna, odlučila se za standardni taksi. Međutim, vozač je odbio uslugu čim je ugledao njezinu kujicu PusiQ.

"Kada je taksist vidio moju PusiQ, izbacio nas je, rekavši: ‘Ja ne vozim životinje’. Shvatili smo to kao: ‘Ja sam životinja bez suosjećanja za vas, gospođe’. Neki psi su service dogs koji pomažu ljudima s posebnim potrebama. Braćo, 21. stoljeće je - vrijeme da pokažemo malo empatije!" napisala je Anđa. "Anđo, živimo u vremenu bez empatije, nažalost", "Moj pas je čišći od mnogih ljudi" i "Ljudi - najokrutnije životinje", samo su neki od komentara Anđinih pratitelja. Anđa je nakon nekog vremena ipak uklonila ovu objavu s Instagrama.

Podsjetimo, Marić već godinama boluje od multiple skleroze, a sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram često dijeli svaki svoj napredak. Nedavno je objavila vijest koja je mnoge zabrinula. - Ovo je kratki film o mom oblačenju. Čak je i moj sin prekinuo snimanje jer nije htio da plačem. Frustrirana sam jer nemam inkluzivni dodatak, niti mi je priznato tjelesno oštećenje, iako imam 60% invaliditeta na nogama od 2006. godine, i 20% na rukama – što je sada još i više, jer desnu ruku gotovo više ne mogu koristiti. Ipak, mene ne žele vještačiti - napisala je te nastavila:

- Toliko puta sam se žalila na vještačenje koje nisu htjeli odraditi osobno, da mi sada preostaje samo tužba. Ali ni ne znam koga bih trebala tužiti – Nisam sigurna. Koliko sam se puta susrela s komentarima poput: “Gospođo, vi ne izgledate kao da vam treba pomoć.” Kao da insinuiraju da bih trebala dolaziti na razgovore s prljavom kosom i u dronjcima, kako bi moja dijagnoza izgledala “uvjerljivije" - napisala je Anđa Marić.

- Savjetovali su mi da moram izgledati onako kako to moja dijagnoza “pokazuje”, ali budući da ne izgledam tako, očito neću dobiti prava koja mi pripadaju. Znam da nisam jedina, znam da ima mnogo sličnih slučajeva, i baš zbog toga me uvijek bilo sram tražiti svoja prava. Uvijek sam mislila: “Pa ima ljudi kojima je gore.” No taj novac koji ne tražim – za prava koja mi pripadaju – neće otići onima kojima je gore nego? Evo mene, vještače me na Instagramu ili dok sjedim u nekoj fotelji na njihovom ekranu i izgledam kao da nemam nikakvo tjelesno oštećenje. Ali nakon 12 godina otkako imam dijagnozu možda je vrijeme da ostvarim neka svoja prava? Pusa bok - zaključila je spisateljica i pjevačica u objavi na Instagramu.

