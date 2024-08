Stela iz 'Ljubav je na selu' udala se kad je imala 19 godina: Nisam imala luksuzno vjenčanje, moj bivši nije imao ni auto

Konobarica Stela Pavičić i farmer Tomislav Skejić bili su jedan od rijetkih opstalih parova iz sociološkog eksperimenta 'Ljubav je na selu'. Nakon završetka RTL-ovog showa svoju ljubavnu kemiju okrunili su vjenčanjem, no prema svemu sudeći njihovoj bračnoj idili došao je kraj. Naime, Stela koja je provela četiri godine u vezi i nekoliko mjeseci u braku s Tomislavom objavila je da su prekinuli, te da se razvode. Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' prije Tomislava bila u braku, a sada je otkrila neke detalje iz vremena kada je rekla sudbonosno 'da'. U to vrijeme imala je samo 19 godina.

"Listam ja tako i pronađem sliku u svojoj staroj 'vjenčanici', da dobro ste pročitali 'vjenčanici'. Sa svojih nepunih 19 godina udala sam se za čovjeka koji se isto tako kleo da me voli. Naivno? O da.. ali hej 19 godina! Nisam imala luksuzno vjenčanje, doslovno, s taksijem smo stigli do matičara, nisam imala salu, nisam imala bijelu vjenčanicu, a znate li zašto? Jer se nisam udavala za vjenčanicu, salu, novac. Moj bivši nije imao čak ni auto, ovu haljinu sam jedva kupila. Moja pokojna baka mi je dodala još kojih par kuna za nju, bila sam toliko sretna, sjećam se, nije mi bilo ništa bitno, uzela sam stan, mislila sam da će biti sve ok, ali nije bilo", napisala je Stela, a prenosi RTL.hr.

"Pitam se da li je to prokletstvo dok se udaš? Sve se poruši, čovjek za kojeg misliš da je taj, da je polovina tvoje duše, nije, pretvara se u nekog koga ne poznaješ, a pitam se je li to zato što živim u iluziji? Stvorim muškarca, stvorim ono u što želim vjerovati pa mi stvarnost udari u glavu, heh..da..čudan je život, čudni su ljudi. Sve u svemu, želim reći da nikad ne gledam čovjeka po bogatstvu, jer nisam ni ja bogata, nemam taj rang, nemam taj stalež, ne krećem se u tom svijetu, i vjerujte mi..ne bih niti željela... Meni je dovoljan skroman život, mnogo puta sam počela od nule... Da mogu, kupila bih kamper i samo putovala, spavala pod zvjezdanim nebom, živjela život, daleko od društvenih mreža, ljudi, samo ja i moji bližnji, barem sam tako maštala... A tko zna, možda se dio snova i ostvari, a do onda mnogo borbe, suza, smijeha, promjena... Ali sve je to život. Uzmi što ti pruža i ne žali. Čuvaj uspomene , stvori nove, život je prelijep, nauči kako da ga živiš najbolje što znaš", nastavila je.

Stela je, inače za ranije spomenut medij već objasnila svoje razloge za prekid s Tomislavom. "Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. On je postao toliko opsjednut njome. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan'', kazala je prije nekoliko dana.

