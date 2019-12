Stavros: Zlo napada sa svih strana, obraniti se možemo samo molitvom

U Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu Jasmin Stavros snimio je spot za pjesmu “Kraljice neba, čuj molitve glas”, koja bi mogla postati novi hit duhovne glazbe. Glazbu je napisao Hrvoje Buva, tekst Nedo Zuban, a aranžman Zvonimir Dropuljić, koji je i producent.

– Ovo nije moja prva pjesma s Hrvojem Buvom, a nije ni moja prva duhovna pjesma. Tu su “Kad se sjetim Uskrsa” i “Stijeg” te “Pomolimo se”, koju svakoga dana možete čuti u 13,56 sati na Radio Mariji. No pjesma “Kraljice Neba, čuj molitve glas” naprosto je došla u momentu i kako se ono kaže, neplanirano je uletjela – kaže Jasmin Stavros, koji i dalje, uz svoj redoviti posao, kani raditi

na duhovnoj glazbi.



– Rekao mi je davno jedan svećenik da ću kad-tad napraviti duhovni album. Polako ću s tim nastaviti uz svoj redoviti posao, no za to treba baš osjetiti trenutak. Mislim da je sad vrijeme baš takvo, teška su vremena, rekao bih, i zlo napada sa svih strana i možemo se obraniti samo jakom molitvom i vjerom – kaže Stavros, koji svoj dan redovito započinje čitanjem Svetog pisma uz nekoliko molitvi, a osobito zagovorom o. Anti Antiću.

– Uvečer se obično molim sv. Josipu i zato mi je želja bila snimiti spot u svetištu sv. Josipa – kaže Stavros, ne želeći previše naglašavati svoj molitveni život da ne bi “ispalo da je neki fanatičan vjernik”.

– Grešnik sam kao i svi ostali, ali treba se truditi, jer je to jedini način da si čovjek pomogne. Kad izađeš na ulicu, problemi te samo vrebaju, kako bi ti netko nešto napravio – veli Stavros, kojega smo pitali je li pjesma Gospi povezana i s Međugorjem. Kaže kako je u Međugorje hodočastio prije dvadeset i više godina, kada su hodočasnike dočekivali u malim sobama u pansionima samo s krevetom, raspelom na zidu i Biblijom na stoliću, a danas se sve previše izgradilo.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

– Išao sam na Križevac tada bos u podne, na 40 stupnjeva Celzijevih – kaže Stavros, koji i danas voli otići u Međugorje, obvezno na Križevac i Podbrdo te na ispovijed, svetu misu i klanjanje. Aranžer Zvonimir Dropuljić kaže da im je zajednička želja bila napraviti upravo sakralnu pjesmu, koja će “čovjeku današnjice pokazati pravi put, jer je često zaveden površnim i lošim ponudama”.

– Željeli smo svijetu dati jednu plemenitu stvar više, a ne ružnu ili onu koja širi nesnošljivost– veli Dropuljić, koji je odmalena vezan uz crkvenu glazbu.

– Budući da je Stavros izvođač, kao aranžer razmišljao sam nekoliko tjedana kakvu pjesmu prirediti i odluku donio prema nekoliko kriterija. Prvi je da je Stavros tipičan sam po sebi i prepoznatljiv kao pjevač. Dakle, pjesma mora biti napisana za njegov vokal. Istodobno, mora biti i u njegovu stilu, pa sam došao na ideju iskoristiti onaj njegov prepoznatljiv ritam iz hita “Umoran”. To je hibrid moderne rumbe i cijela američka produkcija danas je na tome. To se zove ritam “meneito”, a mi ga možemo zvati “Stavros 1”, jer ga je on kreirao još prije 30-ak godina – objašnjava Dropuljić, dodajući kako Stavrosova pjesma „Umoran“ ima uspjeha na svim feštama i uklapa se u sve ambijente, pa je i ova sakralna pjesma Blaženoj Djevici Mariji napravljena u tome stilu i formatu.

– Stavrosova želja bila je da s njim pjevaju i njegovi prijatelji iz grupe Happiness pa pjesmu potpisuju zajedno Stavros i grupa Happiness, zajedno s Marijom Cvetković i sa mnom – veli Dropuljić.

– Stavros i ja duboko smo u vjeri i kad čovjek radi mnogo pop-glazbe, osjeti poriv ili božji zov da napravi nešto i za njega, tj. za Kraljicu Mariju, ali u modernijem aranžmanu. I taj poziv s neba mene je inspirirao za pjesmu – objašnjava svoje motive Hrvoje Buva, a naš poznati glazbenik Jasmin Stavros dodaje: – Ova je pjesma sigurno nastala na poticaj neba!