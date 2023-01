Stanković objavio e-mail ogorčenog gledatelja: 'Poslao ih je čak devet od ponedjeljka, šteta da se baci'

Aleksandar Stanković (52), voditelj i urednik emisije 'Nedjeljom u 2', na službenoj Facebook stranici emisije objavio je pismo ogorčenog koje je pristiglo na mail adresu dugovječne HRT-ove emisije. Stanković je u objavi naglasio i da je gledatelj I. Novosel od ponedjeljka poslao devet mailova. "Šteta da se baci", komentirao je voditelj, a njegovu objavu prenosimo u nastavku bez ikakvih intervencija:

"OŠTAR PROTEST GRUPE GRAĐANA, STANKOVIĆ VAN SA HRT-a!

Zbog mobinga gospođe Petir, reklamiranja nasilja nad ženama i općenito zbog širenja destrukcije, pesimizma i laži.

-STANKOVIĆ JE KAO I VEĆINA OPORBENJAKA PSIHIČKI OPSJEDNUT PREMIJEROM ANDREJOM PLENKOVIĆEM.

- STANKOVIĆ NIJE ĐENTLMEN, već OBIČNI POLUPISMENI NETELEVIZIČNI PROSTAK I MOBING NASILNIK a prema gđi Petir bio je KRAJNJE BEZOBRAZAN, DALEKO ISPOD NIVOA

- ON IZ ZAVISTI I JALA MRZI SVE USPJEŠNE OSOBE

-NAŠ PSIHOANALITIČAR U KVARTOVSKOM KAFIĆU (NEDA) DOBRO JE PRIMIJETILA STANKOVIĆ LAŽE DA JE OD POTRESA PROŠLO 2 GODINE, DRMALI SMO SE PRIJE 7 DANA

- ALEKSANDAR STANKOVIĆ VAN SA JAVNE TELEVIZIJE ....... ......... A GRAĐANI ĆE ZA ALEKSANDROM STANKOVIĆEM PUSTITI VODU............

fuj,. fuj, fuj, fuj. Non Pasaran S poštovanjem

Ivo Novosel Zagreb", stoji u objavi. Ispod objave odmah su se zaredali komentari gledatelja koji su stali u Stankovićevu obranu. "Podrška Stankoviću", "Baš je bila dobra emisija. Ma sve su u biti. Stane ih, preznoji na onoj stolici da je milina gledati takvo novinarstvo. Samo naprijed", "Stanković najbolji voditelj i urednik HRT-a, boljega i novinara HRT nikada nije imao, na HRT-u jedino i gledam Nedjeljom u 2, gledam komercijalne televizije", samo su neki od komentara. Mnogi su autoru spomenutog maila prigovorili zbog nepismenosti. "Imate li hrvatski prijevod ovog maila", "Jako je pismen", komentirali su gledatelji.

Gostovanje nezavisne saborske zastupnice Marijane Petir Stanković je prošli tjedan najavio na Facebooku.- Ponosna jer pripada narodu koji nikada nije napadao i osvajao tuđe, već je samo branio svoje nezavisna saborska zastupnica Marijana Petir nam dolazi u goste. Teme emisije: sukob Vlade i trgovačkih lanaca, neradna nedjelja, stanje u poljoprivredi, obnova područja pogođenih potresom... - napisao je Stanković.

Inače urednik i voditelj HRT-ove emisije ranije je odgovorio na pitanja gledatelja koje je zanimalo zašto u "Nedjeljom u 2" nije ugostio i političare iz HDZ-a. - U zadnje vrijeme redovito nas odbijaju gosti iz HDZ-a. Za najvažnije političke, društvene i ekonomske probleme često su upravo oni odgovorni i neodgovorno je da izbjegavaju najgledaniji politički talk-show. Nije smrtna opasnost, preživjet ćemo, ali s obzirom da puno vas pita zašto nema HDZ-ovaca - zato. - objasnio je Aleksandar Stanković na društvenoj mreži svoje emisije. Više od dva desetljeća emisija "Nedjeljom u 2" je u televizijskom eteru, a nova sezona je startala 4. rujna prošle godine kada smo razgovarali s HRT-ovim urednik i tom prigodom odgovorio nam je na pitanje osjeća li "zasićenje" nakon svih tih godina u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova - odgovorio je Stanković.

Voditelj emisije “Nedjeljom u dva” prošle je godine prevalio 2700 kilometara u dva tjedna na motoru i snimio novu sezonu serijala “Vjetar u kosi”. Bila je to četvrta sezona njegovog serijala koja se na HRT-u prikazivala u sklopu jesenske sheme. Nakon što je u prijašnjim sezonama prešao Slavoniju, Zagorje, Banovinu, Liku, Gorski Kotar, Kvarner, Zagoru, Dalmaciju, ali i Austriju i Sloveniju,

Stanković se ovog puta odvažio istražiti susjednu Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, države koje su ga oduševile svojim krajolikom, ali i ljudima, a jedan od onih koji ga je zatekao pozivom bio je i crnogorski ministar Goran Đurović koji je privatnim automobilom prešao 40-ak kilometara samo da bi upoznao Stankovića i njegovu ekipu.

