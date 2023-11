Stanković najavio iduću gošću: 'Treći smo u EU po broju ubojstava žena'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je objavio kako mu je gošća u idućoj emisiji glazbenica i aktivistica Ida Prester.

- Treći smo u EU po broju ubojstava žena. Ida Prester glazbenica i aktivistica u Nu2 će govoriti o kampanji "Štit" koju je pokrenula kako bi se javnost upozorilo na te strašne brojke. Što traže udruge za zaštitu žena i zašto Istanbulska konvencija nije utjecala na tu crnu statistiku neka su od pitanja emisije, napisao je u najavi.

Ida Prester je o kampanji Štit govorila i ovog tjedna za Večernji list. Podršku ovoj kampanji kojom želi senzibilizirati i osvijestiti javnost o problemu nasilja prema ženama dalo je 40 poznatih imena iz regije, koji se i pojavljuju u spotu. Među ostalima, tu su voditelji Mojmira Pastorčić, Marijana Batinić, Zoran Šprajc i Aleksandar Stanković, Dino i Viktorija Rađa, brojni glumci poput Tihane Lazović, Gorana Bogdana, Andrije Miloševića, Anđelke Prpić i Frane Maškovića, glazbenici Seka Aleksić, Frenkie i Kontra, književnik Miljenko Jergović i drugi... Autorica je pjesme Ida Prester, a aranžman potpisuje grupa Pocket Palma.

– Nismo htjeli napraviti patetičnu pjesmu, nego plesnu pjesmu jakog ritma. Želimo potaknuti pozitivne promjene, moramo zaštititi promjene na svim razinama. To je pozitivna, pokretačka pjesma, koja bi ljude trebala otvoriti da budu empatičniji i da se angažiraju i pruže ruku tim žrtvama koje traže našu pomoć. Svi moramo biti solidarni, pogotovo prema žrtvama koje su traumatizirane i koje prolaze kroz probleme – kazala nam je Ida, koja je pjesmu napisala inspirirana ubojstvom Nizame Hećimović. Nije imala ideju da iz toga nastane ni spot, ni kampanja.

– Kada sam na Facebooku objavila tu pjesmu, počela sam dobivati brojne poruke od žena koje su mi ispričale priče koje nikome ne pričaju. Valjda im je lakše bilo to ispričati meni koju ne znaju, nego nekome iz njihove blizine tko će ih osuđivati, kojem neće vjerovati. Ta me tema toliko preplavila da sam odlučila pokrenuti ovaj projekt s Arterarijem. Ova kampanja i pjesma nisu više moje nego svih ljudi u regiji. Mislim da je porast nasilja i femicida jedna vrsta epidemije, stvarno mi je čudno da ne postoje ozbiljni strateški planovi i da vlade ne razmišljaju ozbiljno da se to dogodi. Nikako ne mogu shvatiti odakle toliko agresije u društvu – pita se Ida. Za brojna poznata imena koja su dala podršku projektu nije bilo dvojbe. Svi su se odmah odazvali i došli na snimanje spota.

– Možda nekoj ženi ne bi palo na pamet da prijavi nasilnika, ali ako vidi da su na njezinoj strani i muškarci poput Andrije Miloševića, Dina Rađe, Aleksandra Stankovića ili Miljenka Jergovića, možda će to nešto značiti i ohrabriti je da se zauzme za sebe i započne neki novi život – smatra Prester.

