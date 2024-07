Srpski reper kojeg vole mladi Hrvati ponovno šokirao: Obožavatelj mu na nastupu lizao stopalo

Kontroverzni srpski reper Dragomir Despić-Desingerica poznat je po svojim nastupima na kojima tuče fanove tenisicom po glavi, a sad je otišao i korak dalje. naime, na društvenim mrežama pojavio se video s jednog njegovog nastupa na kojem je mladić u prvim redovima Desingerici polizao stopalo.

Dok su se neki smijali, drugi su korisnici TikToka bili zgroženi.

"Demonizam", "Sve prihvaćamo kao normalno, eto nam", "Ovo je definitivno previše", "Kako je bilo u gradu, sine? Super, lizao sam tabane pjevaču", "Jaka provoda ovoj omladini, bit će ponosni za 20 godina", "Sodoma i Gomora", neki su od reakcija korisnika na TikToku.

Iza umjetničkog imena Designerica krije se Dragomir Despić koji je rođen u Beogradu 1993. godine. Prije nego je krenuo u glazbene vode bavio se tetoviranjem te je imao i svoj studio za tetoviranje, a glazbi se posvetio tek prije godinu dana. Tada je s s Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, objavio svoj prvi singl Kucci Kucci. Slavu su postigli nakon što su pridobili pažnju publike i medija nakon što su za potrebe snimanja spota zaustavili promet na autocesti.

Uspjesi su se nastavili nizati nakon što je tijekom ljeta 2022. ovaj dvojac objavio pjesmu "Pistacc", a potom je u rujnu izašla pjesma "Balkanacc" koja predstavlja spoj rapa i turbo-folka.

Do kraja godine uslijedile su pjesme "Tuckavacc" i "Praccka", a početkom 2023. su objavili duete "Ficcni" i "Novacc". Krajem lipnja 2023. nastupao je na Belgrade Music Week festivalu na beogradskom Ušću pred nekoliko desetaka tisuća ljudi. Krajem prošle godine ovaj je pjevač privukao pažnju kada se na internetu pojavila snimka njegovog nastupa u Opatiji. Naime, glazbenik je tada svojom cipelom lupao publiku po glavi i rukama, odnosno one koji su se nalazili u prvim redovima, a oni su ga podržavali i gurali se što bliže pozornici. No, Desingerica je jako poplaran među mladim Hrvatima, pa njegove pjesme redovito završavaju na vrhu Billboardove ljestvice slušanosti u našoj zemlji.

Šokantna je i njegova nedavna izjava o ženama koju je izgovorio u jednoj televizijskoj emisiji. - Pranje suđa, presvlačenje djeteta, to su stvari koje bi žena trebala radi, brate. Normalno, žensko je, ne mogu ja čistiti bebu i ta sr**a. Ne mogu. Ovdje sam da je volim i da joj dam sve što treba i više od toga. I da je odgojim ako treba, normalno - izjavio je.

