Srpski mediji obišli rodnu kuću Aleksandre Prijović i otkrili što susjedi misle o njoj

Aleksandra Prijović (29) većinu svog djetinjstva provela je u Belom Manastiru, a sada su ga posjetili srpski mediji kako bi provjerili što susjedi kažu o ovoj regionalnoj zvijezdi. - "Ja je ne viđam", kaže jedan sugrađanin na pitanje novinara i dodaje: - "Ponosni smo što je iz Belog Manastira pa je tako poznata svima".

Drugi sugrađanin govori kako ne zna za Aleksandru Prijović: - "Ja ovdje živim od rođenja i nisam znao da ta ženska postoji uopće. Ja sam tek saznao kad je postala nešto u 'Zvezdama Granda'", dodao je.

Pjevačica je u Belom Manastiru završila osnovnu školu "Dr. Franjo Tuđman", a upisala je i srednju školu hotelijersko-turističkog usmjerenja gdje je redovno završila tri razreda, a četvrti ne. S 15 godina otišla je u popularno regionalno glazbeno natjecanje "Zvezde granda", a to joj je promijenilo život.

- Igrala je odbojku s mojom kćerkom kad je bila tu u srednjoj školi, već je tad lijepo pjevala i bila glavna - rekla je sugrađanka koja tvrdi da poznata pjevačica dođe nekad u Beli Manastir. Većina spominje kako joj tu živi majka Borka koja je također pjevačica. Jedan mještanin spomenuo je kako je poznavao Aleksandrinu baku Dragicu koja je bila kafanska pjevačica. - Djed je bio kockar, ali pristojan čovjek. Znao se potući, ali nikada ukrasti - kazao je.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Aleksandra Prijović je tijekom svoje turneje "Od istoka do zapada" nastupala diljem regije, a samo u Hrvatskoj je zakazala po pet koncerata u jednom gradu. Tako je u prosincu rasprodala pet zagrebačkih arena i postala prva izvođačica kojoj je to pošlo za rukom. Tijekom tih koncerata dovela je mnoge glazbenike poput Jelene Rozge, Lepe Brene, Željka Samardžića, Nataše Bekvalac i drugih. Ove veljače, "Prijomanija" se seli u Osijek gdje je pjevačica zakazala također pet koncerata u dvorani "Gradski vrt".

Iako danas uživa status regionalne zvijezde, djetinjstvo joj nije bilo lako. O tome je govorila majka Borka, koja je pjevačicu odgajala u teškim okolnostima. – Mnogo suza je proliveno, i s moje strane i s njezine strane. Najgore od svega je to što si frustriran. Teško nam je bilo financijski izgurati, ali pomagala nam je obitelj. Bilo je svega, maltretiranja, jer je ona voljela raditi to što radi, ali, kao u onoj pjesmi, sve se preokrene... Danas bi svi ti koji su je nekad maltretirali htjeli s njom popiti piće. Mogla sam onda odlaziti od kuće do kuće do njenih prijatelja, da rješavam te stvari, ali nisam – prisjetila se majka Borka.

Unatoč teškim trenucima koje je doživjela u Hrvatskoj i koji su joj obilježili djetinjstvo, Aleksandra ističe da se u Lijepu Našu uvijek rado vraća. – Bili smo svi djeca i ne želim se vraćati na negativne stvari. Obožavam dolaziti u svoj Beli Manastir – izjavila je Prijović.

VIDEO: Tko je supruga Ivana Turudića? Ginekologinja radi u zagrebačkoj bolnici, a pojavljivali su se i u javnosti