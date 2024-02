Srbi šire poruke protiv jedne kandidatkinje na njihovom izboru pjesme za Euroviziju gdje se natječe i riječka pjevačica

Hrvatska je svog predstavnika za Euroviziju 2024. izabrala u nedjelju, a svi dobro znaju da se radi o Baby Lasagni i pjesmi "Rim Tim Tagi Dim". Sada je na redu i srpski izbor. Popularno nazvana Beovizija, odnosno "Pesma za Euroviziju" održava se kroz nekoliko večeri, a prvo polufinale na rasporedu je večeras. U prvoj emisiji nastupa 14 izvođača, a među njima i njihova favoritkinja. Radi se o mladoj glazbenici umjetničkog imena Breskvica, odnosno Anđeli Ignjatović, koja se predstavlja s pjesmom "Gnezdo Orlovo" i na YouTubeu već ima gotovo pet milijuna pregleda. Mlada Anđela omiljena je među mlađom publikom, a pozornost je privukla tijekom veze s kolegom Voyageom. Nakon njihovog prekida i dalje je ostala zanimljiva javnosti te puno radi i nastupa.

No, Breskvica, bez obzira na broj pregleda na platformama, ne uživa punu potporu srpske javnosti. Naime, njezina pjesma optužena je da je genocidna te da govori o istjerivanju Albanaca s Kosova. Ona je sve to oštro demantirala. Ipak, na srpskom X-u se vodi kampanja da ona ne pobijedi i mnogi pozivaju da se ne glasa za nju. "Broj osam danas svi masovno ignoriramo", "Bilo tko, samo ne ona", "Dobro, sad je jasno zašto je Voyage stalno pričao, a ona šutjela dok su bili zajedno", "Ova mala je i dalje glasno glupa", pišu na ovoj društvenoj mreži.

Broj 8 danas svi masovno ignorišemo pic.twitter.com/nJ3HsEgBUk — Jovana (@damasajuga) February 27, 2024

Podsjetimo, među 14 izvođača koji večeras nastupaju nalazi se i riječka pjevačica s beogradskom adresom Martina Vrbos. Ona nastupa šest s pjesmo "Da me voliš", a tu su još i: Marko Mandić i "Dno", M.IRA i "Percepcija", Bojana i David i "No no no", Lena Kovačević i "Zovi me Lena", Saša Baša i Virtual Ritual i "Elektroljubav", Filmarri i "Ko je ta žena", Hristina i "Bedem", Ivana Vladović i "Jaka", CHAI i "Sama", Zorja i "Lik u ogledalu", Kavala i "Vavilon" i Kepi nije mrtav i "Dijamanti".

