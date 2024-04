Splitska glumica došla bez supruga i pokazala zavidnu liniju, svi komentirali da je bomba

Domaća glumica Ana Gruica Uglešić (41) jedna je od brojnih uzvanika koji su sinoć upriličili slavljeničku reviju modnog brenda ELFS. U Paviljonu 1 Family Malla slavilo se 20 godina od kad su Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić počeli stvarati povijest, a zanosna Splićanka bila je na visini zadatka te svojom pojavom privukla pozornost prisutnih.

Gruica je za posebnu prigodu odlučila odjenuti elegantnu i pripijenu ljubičastu haljinu koja se proteže sve do gležnjeva i ističe njezinu vitku figuru. Savršenu liniju dodatno naglašavaju strateški smješteni otvor, pa se glumica pohvalila isklesanim trbušnim mišićima i suptilnim dekolteom. Bijele cipele savršeno su se sljubile s ostatkom stajlinga.

15.4.2024., Zagreb - ELFS Fashion Show. Ana Gruica Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nakon završetka revije javila se preko Instagram priče gdje je napisala: - Bravo momci. Bilo je zadovoljstvo. I hvala vam - čestitala je slavljenicima na jubileju. Na jednoj fotografiji društvo joj pravi bivša manekenka Lana Pavić. Fotografije možete pogledati u galeriji.

Foto: Screenshot Instagram

Ana je posvećena zdravom načinu života, a nerijetko mami uzdahe svojim fotografijama iz teretane. Nedavno se nakon kratke stanke ponovno vratila treninzima i to saopćila pratiteljima: - Jutros sam je***** mater sebi, cijeloj teretani, svemiru. To što ne mogu hodati, to je manje bitno - napisala je uz snimku kako vježba te dodala kako je "bitno da se vratila teretani".

Osim tjelovježbe, Splićanka obožava plesati. Od 1989. do 2000. polazila je osnovnu baletnu školu u plesnom studiju HNK Split te je 1998. nastupila u baletu 'Ščelkunčik'. Školovanje je završila na Kineziološkom fakultetu

Podsjetimo, Ana je prošle godine izgovorila sudbonosno 'da' svojem dugogodišnjem partneru Boranu Uglešiću, inače splitskom psihijatru, a njihova je svadba privukla veliku pozornost domaće javnosti. Boran je zbog glumice i njihove ljubavi zatražio čak i crkveni razvod od prve supruge Diane s kojom ima i stariju kći. Svoju vezu ovaj bračni par počeo je 2017. godine, a ljubav se dogodila nakon višegodišnjeg prijateljstva.

Ana i Boran 19. kolovoza prošle godine vjenčali su se drugi put i tada su izmijenili bračne zavjete u crkvi Svetog Luke u Sitnom Gornjem nedaleko od Splita. Mladenka je za crkveno vjenčanje odabrala vjenčanicu s potpisom Matije Vuice, a kasnije na svadbenoj večeri je prvi ples sa suprugom otplesala u haljini modnog dizajnera i njezinog dobrog prijatelja Ivice Skoke, da bi se kasnije presvukla u treću haljinu koju je tek sad pokazala u novoj objavi na Instagramu.

Treća haljina koju je nosila je ona s potpisom modne kuće Solace London iz njihove kolekcije vjenčanica i nešto je jednostavnija od vjenčanica koje su za Anu dizajnirali domaći dizajneri. Ova kratka haljina s puf rukavima na službenoj stranici ovog brenda ima cijenu od 525 eura.

