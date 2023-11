Splićanka u srpskom showu emotivnom izvedbom rasplakala članove žirija

Mlada i talentirana glazbenica u usponu Đana Smajo (19) bila je jedna od natjecatelja ovogodišnje Dore na koju je išla s pjesmom 'Free Falin', a mnogi je se sjećaju i iz RTL-ovog showa 'Zvjezdice' u kojemu je bila sa samo dvanaest godina. Nedavno se pohvalila pratiteljima kako je odlučila otići u susjednu nam Srbiju da bi se natjecala u talent showu 'IDJ Show', a u kojem pretežno nastupaju tinejdžeri.

Mnogima je zapela za oko, a zbog njezine emotivne izvedbe pjesme 'Ne kuni me, ne ruži me, majko', rasplakala je članove žirija, ali i brojne gledatelje showa koji njezin nastup dijele na društvenim mrežama. Svi su primijetili da je uspjela rasplakati i dva člana žirija - srpskog repera Relju Popovića i pjevačicu Natašu Bekvalac. Nakon nekoliko otpjevanih stihova, Relja je sagnuo glavu i jecao uz pjesmu, a ni Nataša nije skrivala emocije brišući suze.

Podsjetimo, mlada izvođačica pred kojom je, vjerujemo, blistava budućnost je oduševila publiku na Dori 2020. godine s pjesmom 'One'. Upravo joj je taj nastup otvorio vrata prema glazbenoj karijeri, a tada je imala samo 17 godina. - Tamo je bilo malo znate problema, ja sam se prepala na početku, puste probe, ali na kraju je sve ispalo kako treba. I onda kad sam izašla nekako sam si rekla sad je to to i moraš dat sve od sebe, ne smiješ faliti, samo nemoj pasti - kazala je Đana za IN Magazin. Njezin je nastup tada prošao itekako zapažen i te je godine na Dori završila na visokom sedmom mjestu.

- To vam je bilo u mome selu ja sam vam tu guštala, imala sam devet godina. Ja sam bila mala i nisam znala znam li pjevati, ali ispalo je da znam i onda sam tu osvojila čak prvu nagradu - ispričala je mlada Splićanka opisujući njezin prvi nastup. Osim toga, njezina velika podrška osim majke s kojom često snima i TikTok videa, je i prijateljica Albina Grčić koja nas je 2021. godine predstavljala na Eurosongu s pjesmom Tick-Tock.

