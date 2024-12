'Spavali smo u studiju u kojem je ABBA snimila svoj kultni album, a Šveđani su malo 'hladniji' od nas'

Ako ćemo biti iskreni, prilikom planiranja odmora sjever Europe i skandinavske države rijetko se nađu na popisu destinacija koje želimo podsjetiti. Kao stanovnici države s izlazom na more, skloni smo posezati za provjerenim rješenjima čime nesvjesno potiskujemo vlastiti avanturistički duh. I baš iz tog razloga intrigira odluka našeg uglednog glazbenog producenta Branimira Mihaljevića i njegove supruge, redateljice Sandre Mihaljević, da ove jeseni posjete Göteborg. Ona, doduše, nije bila motivirana isključivo privatnim interesom, ali drugi po veličini švedski grad poznat kao jedno od europskih središta automobilske industrije, prvenstveno kroz marku Volvo, kao i po slikovitim gradskim četvrtima, itekako ima što za ponuditi. U to se uvjerio bračni par kojima su putovanja i avanture u krvi.

Kad putuju, Branimir i supruga Sandra obično biraju destinacije s ugodnijom, mediteranskom klimom, no nedavni odlazak na jug Švedske možda dovede do promijene prakse.

- Naš put u Göteborg bio je spoj privatnog i poslovnog. Kako smo inače skloniji putovanjima u toplije krajeve, ne možemo reći da nam je bio na nekoj listi želja. Imali smo prilike prije nekoliko godina biti 14 dana u Oslu, koji je iako u drugoj državi, vrlo blizu Göteborga, i koliko god tamo može biti lijepo, uvijek bi se prije odlučili za toplije destinacije poput Sicilije ili Andaluzije. Ali možemo reći da nam je ovo putovanje promijenilo mišljenje o odlascima u sjevernije krajeve - kaže Mihaljević kojem je uz suprugu Sandru društvo na putovanju pravio i stariji sin.

- Putovali smo početkom listopada. Išli smo avionom, stariji sin, supruga i ja, i mogu vam reći da je karta iako relativno kasno kupljena bila iznimno jeftina. Povratna avionska karta je ekvivalent iznosu koji smo platili za UBER prijevoz u Zagrebu od kuće do aerodroma i nazad - istaknuo je pristupačnu cijenu puta do Göteborga glazbeni producent, pri čemu dodaje kako su on i njegova obitelj pobornici putovanja u privatnom aranžmanu.

- Uvijek Europom putujemo u privatnom aranžmanu. Već dugo je putem aplikacija sve dostupno i uz minimalno vremena omogućuju vam da sami organizirate putovanje po svojoj želji.

Priča o njihovom smještaju zaista je posebna, budući da su prvih par noći proveli na lokaciji na kojoj je nekad davno svoju glazbu stvarao jedan od najvećih europskih, pa i svjetskih bendova.

- Kako smo tamo bili prvo poslovno, prve dvije noći spavali smo u Kungälvu, malom mjestu blizu Göteborga, konkretno u studiju Bohus gdje su mnogi poznati snimali svoje albume. Tamo je '77 godine boravila i snimala grupa ABBA svoj The Album, a kasnije su tamo boravili grupe kao što su Status Quo, ZZ Top i mnogi drugi. Nakon toga premjestili smo se u centar Göteborga, a tada smo imali i više vremena za razgledavanje te upoznavanje lokalnih znamenitosti i švedske kulture - ispričao je Branimir, a zatim se i prisjetio koje su sve znamenitosti imali prilike vidjeti te otkrio koji švedski specijaliteti su im se posebno svidjeli.

- Četvrt Haga je bila svega nekoliko minuta od našeg hotela. Njene drvene kuće su predivne, kupili smo tamo nekoliko suvenira i jeli tradicionalna jela u autentičnom ambijentu. Mogu reći da mesne okruglice koje smo jeli tamo nemaju okusom puno poveznica s onima koje ponekad jedemo u poznatom švedskom lancu namještaja. Valja napomenuti da se restorani u Hagi zatvaraju u 17 sati, ali zato u gradu rade puno duže. Baš kao i odlične pivnice kojih ima posvuda.

Šetali smo uz rijeku Göta älv koja dijeli grad na dva dijela, vozili se podvodnim tunelima koji spajaju grad, no ovaj puta nismo imali dovoljno vremena da obiđemo sve što nas je zanimalo, poput velikog zabavnog parka koji je skoro pa u samom središtu grada - požalio se Mihaljević.

Što se tiče prijevoza i samog kretanja drugim najvećim švedskim gradom, preporučuje kombinaciju hodanja i korištenja javnog prijevoza, ovisno o planiranoj relaciji. - Za sve bliže relacije bolje je prošetati. Nije to tako velik grad da centar ne možete obići "na noge". A za sve dalje relacije vozili su nas Uber ili poslovni partneri s kojima smo družili - objašnjava Zagrepčanin koji potiče sve one zainteresirane za putovanje u Göteborg da to i učine.

- Svakako bih preporučio posjed Švedskoj, dapače sin koji je bio s nama rekao je da će vrlo brzo odvesti djevojku tamo, barem na vikend. Smještaj, kao i avionski prijevoz, iznimno je povoljan u usporedbi s s cijenama drugih europskih metropola, a put u Göteborg svakako može biti izrazito lijep vikend za dvoje, obitelj ili s prijateljima.

Sandru i Branimira pitali smo i koje je najbolje vrijeme za posjet Švedskoj. - Zapravo se uopće ne osjećamo toliko pozvanim da pričamo o Švedskoj jer nam je ovo prvi put da smo tamo bili. Da ste nas pitali za Italiju, Španjolsku, Portugal ili neku drugu sunčaniju destinaciju, mogli bismo vam puno više toga reći, ali vjerujem da je dovoljno pogledati vremensku prognozu i ako vam nije previše hladno, slobodno krenite na put - nudi jednostavno rješenje bračni par Mihaljević.

Lokalno stanovništvo ostavilo je pozitivan dojam na njih i nisu doživjeli nikakvu neugodnu situaciju, međutim, ipak postoji jedna razlika kod Šveđana u odnosu na ljude u Hrvatskoj. - Nismo imali nikakvih neugodnih situacija, dapače svi su prema nama bili druželjubivi. Iako se može reći da su malo "hladniji" od nas - primjećuju.

Po cijenama Göteborg se može usporediti s hrvatskim prilikama, no jedan podatak ih je ipak iznenadio u negativnom smislu.

- Dok smo bili tamo, saznali smo da čak i vlasnici nekretnina plaćaju izrazito visoka mjesečna davanja za te nekretnine. Vlasnik jednog većeg lokala u centru grada nam se povjerio da su mu davanja za posjedovanje nekretnine koja je u njegovom vlasništvu čak 35.000 eura mjesečno, no usprkos visokim troškovima cijene su vrlo pristupačne. Tek nešto više nego u Zagrebu, ali puno povoljnije nego primjerice u Londonu - zaključuju svoje dojmove iz Göteborga glazbenik i režiserka.

GALERIJA: Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci

Budući da oboje gaje veliku strast prema putovanjima, Branimir i Sandra čuvaju brojne zajedničke uspomene, kako nove, tako i one iz mlađih dana, u kojima su se odlučivali na zanimljive avanture.

- Supruga Sandra je pristalica aktivnog odmora i ne voli se dugo zadržavati na jednom mjestu. Vrlo često putujemo autom bez obzira na udaljenost. Dok smo bili mlađi, nije nam bio problem ići autom u Pariz, a jednom smo u 28 dana obišli čitavu Italiju. Sada češće uzimamo rent-a-car na destinaciji, recimo tako smo lani obišli Andaluziju, iako smo ovo ljeto obišli Korziku i Sardiniju svojim autom. Nije to tako daleko… - otkriva Mihaljević i ističe kako velik dio njihovih putovanja čini istraživanje povijesne baštine neke lokacije.

- Kada prvi put putujemo negdje, onda uistinu istražujemo povijest i baštinu, ali onda volimo ponoviti putovanje. Tada smo manje turisti a više pokušavamo doživjeti mjesta poput lokalnog stanovništva - pojašnjava vlastitu praksu Branimir, a zatim nabraja neka od kulturološki najosebujnijih mjesta koja su supruga i on posjetili.

- Uf, baš volimo putovati. Svako mjesto koje posjetimo veže nas kasnije uz neka sjećanja, emocije i anegdote. Takve sitnice upotpunjuju život. Nije nas nikada bilo strah otputovati negdje. U doba kada smo ljetovali u Turskoj, a to je bilo prije dvadeset pet i više godina, bili smo jedini Hrvati tamo. Čudno su nas gledali tih godina, a danas je Turska uobičajena ljetna destinacija za hrvatske turiste. Bili smo lani u Maroku, to je svojevrsni kulturološki šok ali isto tako neobična i povoljna destinacija, no ja bih uvijek radije u New York, supruga na Siciliju, ali ono što nam je ipak najmilije, jedrilicom po Jadranu - tvrdi skladatelj.

Kako kaže, na novo obiteljsko putovanje neće trebati dugo čekati.

- Kad ovaj članak izađe, bit ćemo na obiteljskom putovanju u Londonu. Ponovno spajamo poslovno i privatno, no kako smo tamo bili ni sami više ne znam koliko puta, a stariji sin je tamo i studirao, možemo slobodno reći da ćemo ovaj put tih nekoliko dana živjeti tamo skoro kao i lokalno stanovništvo - zaključio je Branimir.

VIDEO: Nekadašnja najpoplarnija HRT-ova voditeljica imala je zloćudnu bolest. Promijenila je karijeru i ljubi Španjolca