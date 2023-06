Sopranistica svjetskog glasa u 'Trenutku sreće' priuštit će nam večer emocija, smijeha i razgovora

Sopranistica svjetskog glasa Marija Vidović domaćica je trećeg izdanja talk showa "Trenutak sreće" 3. srpnja od 22 sata na CMC televiziji. Uz vrhunsku glazbu i zanimljive goste bit će to večer emocija, smijeha, razgovora, nepoznatih detalja i poznatih gostiju iz javnog života. Marija će između ostalih ugostiti i Dragana Primorca, Davora Sterna, Miroslava Škoru i druge goste.

Marija Vidović odrasla je uz Dravu i Muru, a glazba joj je u krvi od najranijih dana.

– Pjevam i plešem otkad znam za sebe. Prvi nastup pred kamerama imam zabilježen kad su mi bile tri godine. Sestra me pratila na harmonici i pjevala sam dječju pjesmicu. Od samih početaka strastveno sam voljela pjevati i plesati. Roditelji, brat i sestra u tome su uživali i nikad mi nisu rekli da šutim ili prestanem. U klasičnu glazbu uputili su me stručnjaci u jednom žiriju, nakon što sam im otpjevala na audiciji dvije pop-pjesme kad sam imala 13 godina. Na tom savjetu i danas sam im iznimno zahvalna. To mi je otvorilo za jedan nov i divan svijet te mi omogućilo da se bavim baš onim što je moje zvanje. Na njemačkom jeziku postoji lijepa riječ za to: Berufung! Na prvi pogled zaljubila sam se u opere i operne arije te posebno u klasični Lied, pjesmu. Klasična glazba neiscrpan je izvor pozitivne energije i zato mi je jako drago i zahvalna sam što ljudima mogu prenositi tako lijepe i posebne emocije pjevajući i interpretirajući djela velikih majstora i kompozitora – kazala nam je sopranistica koja je iz prve upisala prestižnu Glazbenu akademiju u Beču.

– Studiranje u Beču bilo mi je posebno iskustvo i puno sam naučila. Oduševljavalo me što si kao mladi student imao priliku vidjeti i čuti svakodnevno toliko dobre glazbe uživo u njihove tri operne kuće ili najpoznatijim koncertnim dvoranama. Kad sam na akademiji radila magistarski ispit s predstavom “Šišmiš” Johanna Straussa, živjela sam baš u ulici, nekoliko kuća dalje, gdje je sam skladatelj stanovao kad je komponirao baš tu operetu – dodala je Marija i posebno istaknula činjenicu da joj je mentor bio jedan od najpoznatijih svjetskih tenora Francisco Araiza, od kojeg je puno naučila.