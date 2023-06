Maja Šuput i Nina Badrić sjele u krilo našem poznatom glumcu: 'Najcool lik ikad'

Pjevačice Maja Šuput i Nina Badrić bile su gošće na jednom događaju na jadranskoj obali, a nakon toga su se družile s našim glumcem Goranom Bogdanom.

Goran je sjedio za stolom, a Nina je sjela pokraj njega dok je Maja sjela Nini u krilo. Pjevačice i glumac nasmijani su pozirali, a Maja je fotografiju objavila na Instagramu.

- The party s mojom sexy Ninom i najcool tipom ikad Goranom Bogdanom!, napisala je Maja i otkrila kako ih je slikao pulski gradonačelnik.

- Sliku je opalio, ni manje ni više, nego gradonačelnik Pule Filip Zoričić kojeg smo udavili da nije dobro slikao… Ali eto, nije ispalo loše, našalila se Šuput.

"Ništa bez fotografa", dodala je Badrić u komentarima.

Bogdan je prije osam godina glumio u spotu Nine Badrić za pjesmu "DanD", a tada su neki srpski tabloidi pisali kako su glumac i pjevačica u vezi, no oni su to demantirali.

Inače, Goran je već četiri godine u vezi s 11 godina mlađom beogradskom kolegicom Jovanom Stojiljković. Za njihovu vezu saznalo se kada ju je on iznenadio velikim buketom cvijeća nakon premijere jedne njezine predstave u beogradskom kazalištu. Premda o svojoj vezi ne vole govoriti javno za medije, saznalo se kako su nakon godinu dana veze prekinuli a navodno su im presudile poslovne obaveze, odnosno nemogućnost češćeg viđanja. No, krajem 2021. ponovno su viđeni zajedno i od tada su nerazdvojni.

