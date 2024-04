Sonja Kovač pokazala trudnički trbuh i otkrila da joj se termin približava: 'Što mislite kada će bebica doći?'

Influencerica i glumica Sonja Kovač (39) često na svojim društvenim mrežama objavljuje detalje u vezi svoje trudnoće, a sada je progovorila o tome kada je njezin terin. Sonja je pokazala svoj trudnički trbuh te istaknula da bi beba trebala stići u svibnju. No, datum je ostavila na pogađanje pratiteljima. - I kladionica je službeno otvorena! Primamo datume, što mislite kada će bebica doći!? Za one koji pogode, poslije smislimo nešto slatko! - istaknula je u opisu, a ua komentarima su mnogi pisali što misle kojeg datuma će Influencerica i glumica roditi.

Podsjetimo, Sonja je često govorila o tome kako se osjeća te što joj otežava svakodnevni život. Sonja je nedavno objavila video iz kreveta na kojem je istaknula da je muče grčevi. - Tko se može poistovjetiti? Meni bude rijetko ovako preko dana, ali ujutro, kod buđenja i rastezanje, aaau ... Kad oba uhvate! Pomaže mi magnezij u spreju, to je kao ulje/ vodica, umasiram si u listove prije spavanja par špriceva, ali moram svaki dan nanositi da bi djelovalo - poručila je s bolnim izrazom na licu te uputila svoje pratiteljice jesu imale sličnih problema.

Sonja često govori o lijepim, ali i teškim stranama trudnoće. Nedavno je tako na Instagramu otkrila kako je njezina trudnoća izgleda kroz fotke. Naime, Sonja je podijelila fotografije na kojima se može vidjeti kako joj je rastao trbuh, a na svim fotkama je bila bez šminke i u opuštenom izdanju. Uz ove fotke, influencerica se osvrnula i na temu dobivanja kilograma u trudnoći te se o njoj htjela savjetovati s pratiteljicama. - Kako rastemo po mjesecima home edition, no makeup, samo rastući trbuščić i najslađe iščekivanje! Koliko ste kilograma dobile u trudnoći i koliko vam je trebalo da ih skinete poslije? Ja sam za sada na +5 kilograma od početka trudnoće, a zadnja slika mi je najslađa gdje moram napuhivati trbuh da izgleda veći kako bi se uopće vidio s 12 tjedana! - napisala je pored fotografija, au komentarima su joj se javile brojne žene sa svojim iskustvima. Neke od njih bile su u šoku te su pisale da su dobile više kilograma, a cijelo vrijeme su bile aktivne i jele zdravo.

Sonja je i ranije na društvenim mrežama progovorila o raznim aspektima trudnoće. Nedavno je tako upitala pratiteljice kada su one osjetile prve bebine pokrete. Prvo se javila putem svojeg TikTok profila, gdje je u videu ispričala svoje doživljaje. - Znate ono kad su vam pričali prije trudnoće, "Ma budeš ti osjetila bebu", "Budu tu neki leptirići koji ćeš osjetiti"... e, pa kod mene nema leptirića, nikad nije bilo leptirića - započela je Sonja, pa nastavila: - Ja sam ovu slatku curicu osjetila tek tamo negdje oko 21. tjedna i počelo je odmah, ono, karate kid, ja ne znam što je to. - Doktor mi je objasnio da mi je posteljica sprijeda i da zapravo neću osjetiti bebu više nego žene kojima je posteljica odozada. Još sam ja prvorotkinja, tako da je to uobičajeno. Tako da, ova slatka curica vam je jako aktivna - zaključila je Sonja koja bi trebala roditi u lipnju. Nakon toga, obratila se i na svom Instagram profilu. - Ono kada kažu prvo osjetiš leptiriće i balončiće, aha… Osjetila sam – NIŠTA! I onda samo najednom – HACA! - našalila se Sonja i tako oduševila svoje pratitelje.

Krajem prošle godine influencerica je podijelila najsretnije vijesti da će ona i zaručnik Goran Mandić postati roditelji. Nakon toga, otkrila je da nosi curicu i od tada često objavljuje kako izgleda njezina trudnoća. Sonja je nedavno odgovarala na pitanja pratitelja, pokazala svoju trudničku odjeću te otkrila kakve je simptome imala u prvom tromjesečju. Nabrojala je tako influencerica anksioznost i neizvjesnost, jutarnje mučnine, gubitak želje za hranom, intenzivan njuh, umor i začepljenost nosa.

