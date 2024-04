Ljubo je oduševio ekipu dirljivim iznenađenjem: 'Brudet je bio preljut, a sve ostalo savršeno'

nova sezona emily u parizu

Bijesni građani Pariza pokušali zaustaviti snimanje, a epizodnu ulogu trebala bi imati i Brigitte Macron

Serija se snima u Francuskoj, a budući da se ove godine ondje održavaju i ljetne Olimpijske igre, snimanje mora završiti do lipnja. Osim u Parizu, snimat će se neki dijelovi i u Rimu. Nakon toga slijedi postprodukcijski dio, no mnogi misle da će se s premijernom sezone čekati do prosinca, jer su gledatelji već naviknuti na Emily u to doba godine. No, neke zanimljive informacije ipak su procurile.