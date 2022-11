Sonja Kovač odgovorila hejteru: 'Zašto muškarci ne mogu prihvatiti da žena sama zarađuje novac?'

Influencerica Sonja Kovač (37) velika je obožavateljica mode te prati modne trendove, a s mnoštvom svojih pratitelja često dijele različite modne kombinacije te pokazuje koje je trendi komade kupila.

Sonja je sada podijelila novi video na TikToku u kojem je odgovorila hejteru koji joj je poručio da ''nema ni 50 eura, već da ju financira suprug''.

-Zašto muškarci ne mogu prihvatiti da žena sama zarađuje novac?- rekla je Sonja u videu, a brojni pratitelji složili su se s njom.

''Tako je'', ''Bravo Sonja'', ''Svaka čast'', ''To je to'', ''Činjenice'', ''Kraljica'', ''To je to'', ''Obožavam te'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Sonja je nedavno zagolicala maštu pratitelja novim fotografijama koje je podijelila na svom Instagram profilu. Zgodna influencerica pozirala je sjedeći na prozoru, a odabrala je suknju u bež boji koju je kombinirala s kratkom vesticom zanimljivog kroja brenda Jacquemus u sličnoj nijansi koja je naglasila njezin dekolte. Naime, minijaturnu vesticu povezuje samo tanki lanac s imenom brenda.

Osim mode, Sonja je i strastvena ljubiteljica putovanja, a na jednom od njih se i zaručila. Njezin dugogodišnji partner Goran sudbonosno pitanje upitao ju je u ožujku kada su putovanjem na Maldive proslavili desetu godišnjicu veze. Influencerica je sa svojim pratiteljima podijelila sve što se događalo na njihovom odmoru, a među objavama je i videu u kojem ju je Goran zaprosio. Iznenađena Sonja u tom je trenutku pripremala jedan drugi video za društvene mreže. Dok je snimala Goran je kleknuo, zatim se ona okrenula te ostala šokirana.

VIDEO U Hotelu Esplanade održana je promocija novog albuma Jelene Rozge "Minut srca mog"