Šokantno priznanje: Menadžerica slavnog repera priznala kako ga je ubila prije osam godina

Bivša menadžerica venezuelanskog repera Canserberu priznala je da je ona ubila hip hop zvijezdu koju je 2015. godine časopis Rolling Stone proglasio najboljim svjetskim reperom na španjolskom jeziku. Venezuelanski državni odvjetnik Tarek William Saab sada je objavio video izjave koje su 19. prosinca snimili bivša menadžerica Natalia Améstica i njezin brat Guillermo, a u kojima se prisjećaju događaja u noći reperove smrti, prenosi Daily Mail.

Améstica je rekla da je drogirala repera, a zatim ga je i izbola i sve se odvijalo u njezinom stanu prije osam godina. Uz pomoć svog brata, reperovo je tijelo bacila s prozora desetog kata zgrade, rekla je u video izjavi koju je objavio glavni državni odvjetnik Venezuele. Bivša menadžerica Natalia Améstica u videu kaže kako se naljutila na svog klijenta tijekom njegove turneje u Čileu, kada ju je njegov prijatelj i producent Carlos Molnar obavijestio da neće dobiti dio zarade od turneje koju je, kako je rekla, organizirala. Obavijestili su je tada i kako joj neće biti vraćen novac za avionske karte koje je kupila te joj je rečeno kako više nije reperova menadžerica.

- To me jako povrijedilo i nisam mogla prijeći preko toga - rekla je u videu Natalie. Ispričala je kako su u noći 19. siječnja 2015. Canserbero i Molnar posjetili njezin stan u gradu Maracay u Venezueli. - Djeca su otišla kod bake kad su došli kod mene. Skuhala sam im čaj i stavila u njega snažno sredstvo za smirenje - ispričala je menadžerica. Carlos Molnara je ubila u kuhinji i Canserbero je to vidio ali je bio pod utjecajem sredstava za smirenje i nije mogao reagirati.

- Canserbero se srušio na kauč i zaspao i tada sam ga ubola dva puta. U očaju sam potom nazvala brata Guillerma da mi pomogne riješiti situaciju - ispričala je. Améstica kaže da se njezin brat pojavio s tri časnika iz venezuelanske obavještajne agencije.

- Namjestili su sve da izgleda kao ubojstvo i samoubojstvo, što znači da su izboli Carlosa još nekoliko puta, a Canserbera smo bacili kroz prozor - ispričala je policiji. Državno odvjetništvo izdalo je naloge za uhićenje nekoliko policajaca koji su bili na mjestu događaja, optužujući ih da su uzeli novac kako bi prikrili zločin.