Snježana Dujmić teško se miri s Rajkovom smrti: Prošle godine sam se raspala, imala sam jako strašnu krizu

Snježana Dujmić, udovica Rajka Dujmića teško se miri s njegovom smrti. Glazbenik je preminuo prije tri i pol godine i jako joj nedostaje. - Ja sam sa Rajkom provela pola svog života. 33 godine smo bili zajedno. U dobru i u zlu, kako se kaže. U njegovim i usponima i padovima. U njegovim dobrim i lošim danima. I obratno! Mi smo bili zaista jedna neobična simbioza, drugim ljudima možda nerazumna, neobjašnjiva. ''Zašto ja tako, zašto on ovako, zašto to uopće je tako...'' Što je to uopće važno ako je nama bilo tako kako nam je bilo. Tako da jednostavno fali mi, jako mi fali, jako mi fali. Ne znam živjeti bez Rajka, ali ja moram živjeti bez Rajka - rekla je Snježana za In Magazin i dodala da je imala strašnu krizu od proljeća di jeseni, te da se baš raspala.

- Tri i pol godine je prošlo od kad Rajka nema. Dani imaju up and down. Imala sam jedno pola godine jako strašnu krizu ovo ljeto, od proljeća pa čak do jeseni. Baš sam imala tešku krizu. Jednostavno sam se raspala, baš sam se raspala.

Snježana je otkrila da je u pripremi novi album s neobjavljenim pjesmama koje su nastale na glasoviru njenog supruga.

VEZANI ČLANCI:

- Ma to je bio jedan period, ja mislim prije desetak godina, jedna zima, puna snijega, prvi mjesec. Rajko je svakodnevno svako jutro se ustajao i išao kod Nene Ninčevića doma i oni su skupa radili. Oni su imali takav običaj, tako su se stvarale te njihove zajedničke pjesme koje su do tad radili pa tako i tada. Te pjesme će u sjećanje na Dujmića otpjevati Nina Badrić, Indira Levak, Boris Novković, Jasna Zlokić, Jure Brkljača, Klapa Intrade i Novi fosili.

Dujmić kaže da je jedini cilj ovog albuma da pjesmama usreći ljude.

- Ako će ih samo i pjevušiti pa nek' ih pjevuše. Ne mora biti euforija, ne moraju biti megahitovi. Ako se ljudi prepoznaju i uz te pjesme budu sretni - cilj je jedini taj, ništa drugo. Jedini je cilj da pjesma usrećuje ljude, barem mene, pa i druge sigurno - zaključila je.

VIDEO Zdenka Kovačiček: 'Kći se razvela ove godine, sve je to utjecalo na moje zdravlje'