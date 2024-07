Snimljena tučnjava koju je inicirao legendarni glumac (80): 'Krvi je bilo posvuda'

Na američki Dan neovisnosti, 4. srpnja, glumac Danny Trejo snimljen je u tučnjavi tijekom parade u Los Angelesu. Osamdesetogodišnji glumac poznat iz serije Machete pojavio se na paradi povodom Dana neovisnosti gradske četvrti Los Angelesa, Sunland-Tujunge. Tada je navodno netko bacio vodeni balon na automobil u kojem je on sjedio, izvijestio je ABC7.

Snimka incidenta prikazuje Treja kako sjedi u bijelom kabrioletu i smiješi se za fotografije. Svjedoci su ispričali kako je netko tijekom fotografiranja bacio vodeni balon na Treja. Snimka zatim prikazuje kako on prilazi jednom muškarcu u gomili i udara ga šakom. Taj mu je čovjek udarac uzvratio, a glumac je pritom posrnuo i pao na tlo. Muškarac koji je nasrnuo na Treja zatim je udario drugog muškarca koji je također pao na tlo. U gomili je tada izbila veća tučnjava tijekom koje je Trejo zgrabio stolac i bacio ga u gomilu. Svjedoci su za Fox rekli da je posvuda bilo krvi.

🚨Actor “Danny Trejo” Gets Into a FIGHT & KNOCKED OUT After Getting a Water Ballon Thrown At Him😳😱



Trejo was attending a 4th of July parade in L.A. When things escalated , 80 year old Danny Trejo went over to punch the young man who had offended him but got KO’d Instead.



TMZ pic.twitter.com/0KcL10iLdq