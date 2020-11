Snimljena bez grudnjaka: Glumica koja je optužila bivšeg supruga za zlostavljanje urlala na fotografe

Glumica Amber Heard opustila se nakon što je sudac odlučio da britanski mediji ipak nisu oklevetali njezinog bivšeg supruga Johnnyja Deppa. Zgodna Amber čekala je dostavu ispred svog doma, a dostavljača je dočekala s osmijehom na licu. Na sebi je nosila samo bijelu majicu iz koje su se nazirale bradavice. Ipak, čim je vidjela fotografe potpuno je promijenila izraz lica i počela urlati na njih.

Foto: Profimedia

Inače, Amber je svjedočila na Visokom sudu u Londonu u ime lista The Sun koji je 2018. objavio da je 57-godišnji Depp muškarac koji mlati žene. Na sudu je rekla da ju je Depp, zvijezda sage "Pirati s Kariba", napao najmanje 14 puta i prijetio da će je ubiti. Tvrdila je da ju je pljuskao, udarao šakama, glavom, nogama u ljubomornim ispadima bijesa ili pod utjecajem alkohola i droga. Depp, koji je tužio list The Sun, odbacuje sve navode i traži odštetu za klevete. Heard, međutim, tvrdi da ju je Depp optuživao za afere s drugim glumcima i da je bjesnio od ljubomore što je završavalo nasiljem. Na sudu je rekla da je često bila u komunikaciji s Muskom, vlasnikom Tesle do 2016. godine. Suđenje je u ponedjeljak ušlo u treći i završni tjedan. Par se rastao 2017. nakon 15 mjeseci burnog braka.

U postupku razvoda, Amber Heard povukla je tužbu za obiteljsko nasilje protiv Deppa koji joj je uplatio sedam milijuna dolara, a ona ih je proslijedila u humanitarne svrhe. Tijekom ispitivanja Deppove braniteljice rekla da je redovito trpjela fizičko nasilje i rekla da je strahovala za život. "Izričito je puno puta prijetio da će me ubiti, a posebno na kraju naše veze", ustvrdila je. U svjedočenju je optužila bivšeg supruga da je imao manijakalno-depresivne napade, da pati od bipolarnog poremećaja i psihoze što je povećano drogama koje je uzimao zajedno s alkoholom više puta na dan.