Teške izjave Kristine G. u 'Braku na prvu': Ne razumije da je toliki jadnik da se može samo sakriti u rupu

Sinoć je u showu "Brak na prvu" još jedan par napustio ovaj sociološki eksperiment, a to su Kristina G. i Stjepan. Kristina G. sinoć je pred kamerama rekla da nema bliskosti između nje i Stjepana, koji je i prošli put napisao da želi otići te i sada stoji iza te odluke. „Mislim da sam se puno dao, potrudio se, imao razumijevanja i, eto, nismo jedno za drugo. Kao što sam rekao, dva smo svijeta različita“, govorio je Stjepan dok je Kristina pričala o tome kako je isto dala dosta sebe, ali i shvatila da treba slušati onaj prvi osjećaj koji se pojavi.

Stjepan se pobunio jer ga Kristina naziva glupanom, debilom i govori mu da nije normalan, a ona je priznala da je to rekla, ali u šali jer ju je povrijedilo njegovo ponašanje tijekom zadatka s rangiranjem privlačnosti. Ostali su je branili, tvrdeći da se ona tako izražava 'iz ljubavi', a Hrvoje je sve sažeo: „Nisu zreli, ali nije stvar samo toga - oni su karakterno isti. To je ili eksplozija ljubavi ili eksplozija konflikta.“ Kristina G. najviše je zamjerala Stjepanu nedostatak empatije i ponašanje prema drugima, a oboje žale što nisu dobili partnera koji bi ih više cijenio. Kristina je kroz suze nastavila: „On ima osjećaj da treba biti jako glasan da sebe dokaže, a ne razumije da je toliki jadnik da se može samo sakriti u rupu. On izaziva ono najgore u meni i ja očito izazivam najgore u njemu.“ Oboje su odlučili otići iz showa, rukovali se i poželjeli si sreću dok su stručnjaci zaključili da trebaju raditi na sebi.

Kristina G. je, piše RTL ispričala da je Stjepan došao u 'Brak na prvu' pokazati svoje mišiće i da mu je lupilo na ego što joj nije privlačan. "Jednostavno je činjenica da meni pored njega nije ugodno. Ja sam pokušala, stvarno jesam. Pokušala sam biti dobar prijatelj, pokušala sam ga shvatiti i razumjeti na bilo koji način da mi imamo normalan odnos. Pokušala sam. Ja jednostavno njega ne razumijem i nikad ga neću moći razumjeti", rekla je Kristina G. ekspertima.

