Slavni glumac planira bolesnog sina smjestiti u ustanovu: 'Što ako sutra doživim srčani udar?'

Poznati irski glumac Colin Farrell (48) nedavno je u iskrenom intervjuu za Candis Magazine otkrio da on i njegova bivša partnerica Kim Bordenave planiraju smjestiti svog 21-godišnjeg sina Jamesa u ustanovu za dugotrajnu skrb. James pati od Angelmanovog sindroma, rijetkog genetskog poremećaja koji uzrokuje ozbiljne tjelesne i intelektualne poteškoće. Farrell je objasnio da je odluka bila iznimno teška, ali motivirana dubokom brigom za Jamesovu budućnost.

Farrell, koji je nekadašnji imidž "zločestog dečka" zamijenio posvećenom ulogom oca, rijetko govori o privatnom životu, no sada je odlučio podijeliti kompleksnost situacije s kojom se suočava njegova obitelj. Glavni pokretač odluke o smještaju u ustanovu jest strah od neizvjesnosti. - Neki roditelji će reći: 'Želim se sam brinuti za svoje dijete', i ja to poštujem - izjavio je Farrell za Candis Magazine. - Ali moj užas bi bio... Što ako sutra doživim srčani udar, i, ne daj Bože, Jamesova majka Kim doživi prometnu nesreću i oboje nas više ne bude – i onda James ostane sam? - upitao je. Glumac je istaknuo zabrinutost da bi u tom slučaju James postao štićenik države, a oni ne bi imali nikakav utjecaj na to gdje bi bio smješten. Zbog toga on i Kim žele proaktivno djelovati. - Želimo pronaći mjesto koje nam se sviđa, gdje može otići sada, dok smo još živi i zdravi, mjesto koje možemo posjećivati i ponekad ga izvoditi - objasnio je. - Želimo da pronađe mjesto gdje može imati ispunjen i sretan život, gdje se osjeća povezano - tvrdi glumac. Povezanost vide kroz svakodnevne aktivnosti poput odlaska u kupovinu, na plažu, u muzeje ili kino – jednostavne stvari koje čine "povezan život".

James Farrell rođen je 2003. godine, a njegova borba započela je rano. U početku mu je pogrešno dijagnosticirana cerebralna paraliza, što je, kako je Farrell napomenuo, česta zamjena zbog sličnosti simptoma. James nije mogao samostalno sjediti niti puzati kao beba, što je potaknulo roditelje na daljnje pretrage. Tek kada je James imao oko dvije i pol godine, pedijatrijski neurolog posumnjao je na Angelmanov sindrom nakon što je primijetio karakteristične simptome, uključujući česte napade smijeha bez očitog razloga i specifične pokrete rukama. Angelmanov sindrom je rijedak neurogenetski poremećaj koji prvenstveno utječe na živčani sustav. Uzrokuje kašnjenje u razvoju, probleme s govorom (James je neverbalan), kretanjem i ravnotežom (ataksija), teške intelektualne poteškoće i ponekad epileptične napadaje. Osobe s ovim sindromom obično imaju gotovo normalan životni vijek, ali im je potrebna cjeloživotna podrška. Karakteristike uključuju i lako uzbudljivo, često nasmijano i sretno raspoloženje, hiperaktivnost, kratak raspon pažnje i fascinaciju vodom. Farrell je spomenuo da su se godinama borili s Jamesovim napadajima, no srećom, nisu se pojavili posljednjih 10-11 godina zahvaljujući pažljivo odmjerenoj terapiji. Unatoč svim izazovima, Farrell opisuje svog sina kao "čarobnog". Sjeća se kako je "pukao od plača" kada je James, netom prije četvrtog rođendana, napravio svoje prve korake prema njemu. - Nikada neću zaboraviti izraz odlučnosti na njegovom licu dok je koračao prema meni. Napravio je šest koraka, bilo je to tako duboko. Bilo je čarobno - rekao je jednom prilikom za People magazin. James danas treba pomoć njegovatelja u svakodnevnim zadacima, ali je postigao i značajne uspjehe, poput samostalnog hranjenja s 19 godina.

Farrell ne krije da mu je upravo James bio glavna motivacija da 2006. godine, nakon snimanja filma "Poroci Miamija", krene na odvikavanje od ovisnosti. - Bio je veliki, veliki dio razloga zašto sam ostavio bocu - priznao je. - Nisam bio ni u kakvom stanju da budem prijatelj, a kamoli otac djetetu s tako zahtjevnim potrebama. Da nije bilo moje trijeznosti, ne bih mogao biti tu za Jamesa - otvorio se Irac. Očinstvo naziva svojim "najvećim trijumfom", a svoje sinove – Jamesa i mlađeg Henryja (15), kojeg ima s poljskom glumicom Alicjom Bachleda-Curuś – "ljubavima svog života". Prije nego što je James napunio 18 godina, Farrell i Kim Bordenave zajednički su podnijeli zahtjev za skrbništvo nad njim kako bi mogli nastaviti donositi odluke o njegovoj medicinskoj skrbi, osobnim potrebama i pravnim pitanjima.

Prošle godine, glumac je pokrenuo Zakladu Colin Farrell (Colin Farrell Foundation) u čast svog sina. Cilj zaklade je pružanje podrške, obrazovanja i zagovaranja za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama poput Jamesa. Farrell je istaknuo problem s kojim se suočavaju mnoge obitelji: - Kada vaše dijete navrši 21 godinu, sve zaštitne mjere, posebni obrazovni programi, sve to nestaje. Ostajete s mladom odraslom osobom koja bi trebala biti integrirani dio našeg modernog društva, a prečesto biva ostavljena po strani - objašnjava. Zaklada ima za cilj pomoći upravo toj populaciji da ostvari "veći stupanj individualnosti i autonomije u životu, te veći stupanj uključenosti u zajednicu". Farrell je prvi put javno progovorio o Jamesovom stanju 2007. godine na Specijalnoj olimpijadi u Šangaju, rekavši da mu je sin obogatio život, ali da ne želi umanjiti teškoće s kojima se suočavaju brojne obitelji. Njegova želja je da svijet bude "ljubazan" prema njegovom sinu.

