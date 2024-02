Slavni youtuber navodno je prekinuo snimanje u Hrvatskoj: Natjecatelji se otrovali vodom?

Jedno od najpoznatijih lica interneta James Stephen Donaldson, poznatiji kao MrBeast (25), trenutno boravi u Dubrovniku. Naime, MrBeast se proslavio snimajući videe za YouTube, a sada je jedan svoj uradak odlučio napraviti i u Hrvatskoj. Kako piše Dubrovački dnevnik, MrBeast radi na jednom od svojih visokoprodukcijskih videa u razrušenom hotelskom kompleksu u Kuparima. Građani su ovom portalu javili i da se u razrušeni kompleks ne može ući već danima jer su putevi zablokirani. MrBeast na društvenim mrežama za sada nije otkrio što snima u okolici Dubrovnika.

Kako navodi Dubrovački dnevnik, neslužbeno su doznali iz pouzdanih izvora da su se natjecatelji koji bi trebali sudjelovati u videu koji snima - razboljeli. Dogodilo se to, pojašnjavaju, jer su popili vodu s izvora, dok su se pripremali. Oporavljali su se nekoliko dana, pa su se vratili na posao.

Podsjetimo, jesenas je popularni YouTuber iznenadio novim izazovom. MrBeast je na X-u (bivši Twitter) objavio fotografiju bijele sobe opremljene s dva kreveta, nekoliko osnovnih potrepština, par ormarića, umivaonikom, velikim sefom i zatamnjenim prozorima koji služe za promatranje.

- Biste li proveli 100 dana u ovoj sobi s potpunim strancem za 500.000 dolara? - napisao je pored te dodao:

- Vrata su otključana, a ako jedno od vas ode prije 100. dana, oboje gubite.

Inače, neki od videa po kojima je MrBeast poznat su: "Proveo sam 50 dana živ zakopan", "Zadnji koji napusti krug osvaja 500.000 dolara", "Squid Game" u stvarnom životu i tako dalje.

Jimmy se na ovoj društvenoj mreži pojavio 2017. godine kada je objavio prvi video i u njemu pokazao kako broji do 100.000, za što su mu, rekao je, trebala 44 sata. Kazao je da je shvatio da to funkcionira, bio je očajan što nije imao novca, a kada su mu se predviđanja potvrdila, znao što treba raditi na platformi. Tako je 10 sati gledao spot kreatora Jakea Paula "It's Everyday Bro" i vrtio fidget spinner 24 sata čime je došao do prvog milijuna pratitelja.

Nakon toga je shvatio kakvi videi mogu postati viralni i krenuo ih snimati, a to uključuje izazove zadnja-osoba-koja-ode, ili pak daje velike iznose novca vozačima Ubera ili konobaricama, a jednom je otvorio i prodavaonicu automobila i potom sve aute podijelio besplatno.

