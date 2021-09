Slavni talijanski tenor od 12. godine potpuno je slijep, a svojom životnom pričom postao je inspiracija mnogima

Jedan od najvećih glazbenika svoje generacije, talijanski tenor Andrea Bocelli (63) već je godina inspiracija mnogima, kako u glazbenoj karijeri tako i u privatnom životu.

Prije rođenja njegovim roditeljima su savjetovali pobačaj, no unatoč saznanju da će se roditi s deformacijom njegova majka je to odmah odbila, a kasnije je i Bocelli postao žestoki protivnik pobačaja. Sa samo nekoliko mjeseci dijagnosticirali su mu glaukom, a do 12. godine je potpuno oslijepio, nakon nesreće koju je doživio kada je igrao nogomet no to ga nije zaustavilo da postane jedan od najvećih glazbenika.

Odrastao je na obiteljskoj farmi u blizini Pise, a glazba ga je oduvijek zanimala pa se na svoje prvo glazbeno natjecanje prijavio sa 14 godina, gdje je otpjevao "O sole mio". Iako je studirao pravo no od glazbe nije odustajao pa je za vrijeme studija pjevao u lokalnim barovima kako bi zaradio džeparac, a karijera mu je krenula uzlazno sasvim slučajno kada je 1992. godine talijanski glazbenik Zucchero raspisao natječaj za pjesme koje je poslao slavnom tenoru Lucianu Pavarottiju. Obojica su bili oduševljeni kada su čuli Bocellijev glas, pa je mladi glazbenik otišao s njima na turneju, a po završetku turneje postao je senzacija. Krenule su suradnje s poznatim glazbenicima, a danas samostalno puno svjetske stadione i dvorane, a osim zanimljive glazbene karijere pažnju je oduvijek privlačio i njegov privatni život.

Prvu suprugu, Enricu Cenzatti upozano je kada je još pjevao po barovima, a vjenčali su se 1992. godine. Zajedno su dobili dva sina, Amosa i Mattea Enrica, a rastali su se 2002. godine.

Svoju sadašnju suprugu Veronicu Berti upoznao je 2002.godine kada je ona imala tek 18 godina, na jednoj zabavi, a bila je to ljubav na prvi pogled. Veronicu je Andrea osvojio kada je otpjevao ariju, a iako je razlika između njih 26 godina, par se time nikada nije zamarao. Bocelli je jednom prilikom ispričao kako su dobne razlike zapravo obiteljska tradicija te je ispričao kako je izgledao njihov prvi susret.

-Svi su bili tamo i to je zaista bio divan trenutak. Bio je to najbrži početak neke veze jer smo se zbližili iste večeri- ispričao je tenor, a kasnije se saznalo kako je upravo Veronica bila razlog njegove rastave.

Vjenčali su se 2014. godine na bajkovitoj ceremoniji u svetištu Madonne di Montenero u Toskani, a dvije godine prije supruga mu je rodila kćer Victoriju. Sretne događaje supružnici su obilježili zajedničkom izvedbom ljubavne skladbe "Qualche Stupido".

Inače, Bocelli je dobio i svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Los Angelesu, a unatoč sljepoći posvetio se jahanju kojeg obožava još od djetinjstva. Također, Bocelli je veliki nogmetni fanatik pa ne propušta utakmice omiljenog kluba, milanskog Intera.

