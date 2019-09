Slavni pjevač pronađen mrtav, njegov hit su svi obožavali

Ric Ocasek pjevač grupe The Cars umro je u 76. godini života. Kako piše CNN, policija u New Yorku dobila je poziv jučer popodne kako je u svom stanu pronađen onesviješten muškarac. Kada je u njegov stan došla hitna pomoć mogli su samo utvrditi kako je Ocasek mrtav.

Grupa The Cars bila je jako popularna u 70-im i 80-im godinama prošlog stoljeća zahvaljujući hitovima "My Best Friend's Girl" i "Drive".

Na snimanju spota za pjesmu "Drive" 1984. Ocasek je upoznao sudpermodel Paulinu Porizkovu, s kojom je bio u braku do prošle godine. Zajedno su imali dvoje djece. Grupa The Cars raspala se 1988., nakon čega je Ocasek izdao i nekoliko solo albuma.

Od Ocaseka se na društvenim mrežama opraštaju brojni glazbenici i druge poznate osobe.

- Žao mi je zbog Ricove smrti. Volio sam njegov rad s grupom The Cars - napisao je Billy Idol.

Gitarist grupe Guns N'Roses Slash objavio je je Ocasekovu fotografiju s koncerta i oprostio se od pokojnog glazbenika.