Slavni glumac nakon godinu dana otkrio zašto je završio u bolnici: Vidio sam tunel, ali nisam vidio svjetlo

Glumac Jamie Foxx u novom Netflixovom stand up specijalu “Jamie Foxx: What Had Happened Was,” koji je premijerno prikazan na ovoj streaming platformi, otkrio je s kakvim se zdravstvenim tegobama susreo prošle godine kada je iznenada bio hospitaliziran. U specijalu, koji je snimljen početkom listopada u Atlanti, Foxx sada prvi put otkriva koja mu je dijagnoza postavljena lani i kako je prošao njegov oporavak. Prošle je godine, ispričao je sada 56-godišnji glumac, bio hospitaliziran zbog krvarenja u mozgu koje je dovelo do moždanog udara. Sve je počelo kada se onesvijestio na snimanju u Atlanti, gdje je snimao svoj Netflixov film s Cameron Diaz. Završio je u bolnici gdje mu je liječnik dao injekciju kortizona i poslao ga kući. Dok je pričao što mu se dogodilo oči su mu bile pune suza.

- Imao sam užasnu glavobolju i tražio sam prijatelja da mi donese aspirin. Onesvijestio sam se prije no što sam ga popio. Ne sjećam se sljedećih 20 dana. Ono što su mi rekli jest da su me odveli do prvog liječnika koji mi je dao kortizon i poslao me kući. Moja sestra rekla je ‘Ne’. Ona, visoka metar i pol, puna čiste ljubavi, došla me posjetiti u bolnicu i rekla je – nešto nije u redu s mojim bratom. Nije poznavala nijednu bolnicu u Atlanti i vozila se besciljno dok nije došla do bolnice Piedmont u koju me onda odvela - ispričao je na početku Foxx.

U ovoj bolnici njegovoj su sestri rekli kako je Jamie imao krvarenje u mozgu koje je dovelo do moždanog udara. Kada su ga odveli na operaciju njegova sestra je kleknula ispred operacijske sale i molila se cijelo vrijeme, a glumac je opisao čega se on sjeća iz perioda dok je bio na operaciji.

- Život ti ne bljesne pred očima. Bilo je nekako neobično mirno. Vidio sam tunel, ali nisam vidio svjetlo. U tom "tunelu" je bilo i vruće. "S*anje, idem li na krivo mjesto? Pogledao sam na kraj tunela i mislio sam da vidim vraga. Ali moja sestra se cijelo vrijeme molila i kad je doktor izašao nakon operacije rekao joj je kako su joj se molitve uslišile. Nismo našli izvor krvarenja, ali on ima moždani udar. Možda se uspije do kraja uspješno oporaviti, ali bit će to njegova najgora godina u životu - prisjetio se Foxx. Na kraju se uspješno oporavio i vratio glumi.

