Poznata glumica uoči 50. rođendana pozirala u kupaćem kostimu: 'Prihvaćam svoju opuštenu kožu i bore'

Slavna glumica Gwyneth Paltrow 27. rujna proslavit će svoj 50. rođendan, a uoči velike prekretnice pratiteljima na društvenoj mreži Instagram je objavila fotografiju u kupaćem kostimu.

"Razmišljanja o prekretnici", napisala je uz fotografiju glumica i stavila poveznicu na svoj blog Goop na kojemu je objavila svoja razmišljanja o skorašnjem rođendanu.

- Postoji nešto u slatkoći života što postoji duboko u meni, što se neće promijeniti. To je suština suštine. Čini se da postaje sve slađe. Moje tijelo, mapa dokaza svih dana koje sam proživjela, je bezvremena. Zbirka nepravilnosti koje zaokupljaju poglavlja. Ožiljci od opeklina u pećnici, davno razbijen prst od prozor, rođenje djeteta. Srebrna kosa i fine bore. Sunce je svuda po meni ostavilo svoje nebeske otiske, kao da je kist namočilo u tamnosmeđi akvarel, šarajući ga po mojoj koži. I dok činim sve što mogu kako bih težila dobrom zdravlju i dugovječnosti, kako bih spriječila slabljenje mišića i kostiju, imam mantru koju ubacujem u te nepromišljene misli koje me pokušavaju izbaciti iz kolosijeka: prihvaćam. Prihvaćam tragove i opuštenu kožu, bore. Prihvaćam svoje tijelo i otpuštam potrebu da budem savršena, izgledam savršeno, prkosim gravitaciji, logici, prkosim ljudskosti. Prihvaćam svoju ljudskost - stoji na njezinom blogu.

Inače, glumica je jednom prilikom otkrila svoju jutarnju rutinu.

– Moja dnevna rutina brige o koži lica zaista je minimalna. Nakon što djecu ostavim u školi, vježbam, zatim se tuširam i stavim samo hidratantnu kremu. I to je to. Ako imam sastanak, stavit ću malo maskare, ali to je to – otkrila je svoj režim ljepote prije nekoliko godina.

