Slavna glumica prije sedam godina povukla se iz javnosti. Pritisak bio prevelik, kao i osude vezane za izgled

Osam godina nakon svojeg posljednjeg filma, Meg Ryan vraća se na veliki ekran u romantičnoj komediji za koju je scenarij sama napisala, te je režirala i producirala. Obožavatelji slave: ovo je njezin povratak ne samo filmu već i romantičnoj komediji, žanru u kojem je prije tridesetak godina bila neokrunjena holivudska kraljica.

U filmu "What Happens Later" igra ženu koja se ponovno susreće s bivšim partnerom (zvijezda "Dosjea X" David Duchovny) kada su oboje ostali u snijegom zatrpanoj zračnoj luci. Ryan je rekla da je na projektu radila tri godine, a premijera je u američkim kinima bila zakazana početkom studenog. "Ideju o filmu dobila sam tijekom karantene. Suština svega je ovo dvoje ljudi koji su zapeli zajedno. Jednostavno volim tu ideju da smo držani u prostoru, čak i ako se situacija čini konfliktnom. Uzela sam veliku pauzu jer sam osjećala da postoji toliko drugih dijelova mog iskustva kao ljudskog bića koje želim razviti. Lijepo je o glumi razmišljati kao o poslu, a ne o stilu života. I to je za mene sjajan način snalaženja", rekla je glumica koja je očarala publiku u filmovima "Romansa u Seattleu", "Kad je Harry sreo Sally" i "Imaš poštu".

Istodobno, iako su mnogi obožavatelji sretni zbog njezina povratka, društvene mreže prepune su komentara na račun njezina izgleda. "Sjajno je vidjeti Meg Ryan ponovno na filmu, ali volio bih da nije toliko petljala po svom licu", napisao je jedan korisnik društvene mreže X. "Film se može zvati 'Što se događa s licem Meg Ryan'", napisao je drugi. "Nikad neću ništa raditi na svom licu da ne ispadnem kao Meg Ryan. Sve žene u Hollywoodu to rade pa na kraju izgledaju isto. Jadna ona, bila je nekoć tako slatka", "'Lice joj je deformirano' i 'Unakazila se'", samo su neki od brojnih komentara, identičnih onima zbog kojih je prije dva desetljeća preko noći nestala iz Hollywooda.

Rođena je 1961. godine u Connecticutu punim imenom Margaret Mary Emily Anne Hyra, što je mogla "zahvaliti" ponajprije majci Susan, profesorici engleskog jezika, koja je cijeloga života maštala da postane glumica, ne znajući kako će upravo njezina kći ostvariti taj nedosanjani san. Njezin suprug Harry, također profesor, međutim, nikad nije pretjerano podupirao želju svoje supruge, smatrajući kako bi zbog glume zanemarila djecu. U njihovu se braku rodilo njih četvero - uz Meg, imaju još dvije kćeri, Danu i Annie te sina Andrewa. U djetinjstvu je buduća glumica dobila nadimak Peggy, a pohađala je rimokatoličku školu Sv. Pio X. u rodnom Fairfieldu, gdje su bili zaposleni i njezini roditelji.

Mnogo godina kasnije glumica je priznala da nije imala sretno djetinjstvo, s obzirom na to da se u njezinoj obitelji nikad nije mogao čuti smijeh jer se nitko od članova te pomalo disfunkcionalne obitelji, nije dobro slagao. "Karakteri su nam bili potpuno međusobno nesnošljivi, nikad nismo pretjerano pričali o tome kako nam je prošao dan. Svi su bili zaokupljeni svojim brigama i problemima", ispričala je Meg koja je u obiteljskom domu često bila tiha i manje primjetna, ali je zato u školi briljirala i bila omiljena među kolegama. Zbog svog je vragolastog karaktera bila i navijačica, a mnogi su se složili da je bila i jedna od najzgodnijih djevojaka, koje su svojim nastupima popunjavale stanke na brojnim utakmicama.

"Životna radost koju sam tada pokazivala bila je tek obrambeni mehanizam zbog svakakvih nevolja koje sam proživljavala u obitelji. Ne želim reći da sam stalno glumila, to nikako. Ali u to sam vrijeme radila sve samo da bih bila prihvaćena među školskim kolegama, kako bi me cijenili. Kod njih sam tražila sve ono što u kući nikad nisam našla", rekla je glumica koja se 1974. s obitelji preselila u gradić Bethel. No godinu dana poslije, kad joj je bilo samo 15, Susan im je okrenula leđa, razvela se od muža i ostavila djecu. Po tko zna koji put odlučila je ponovno pokušati u svijetu glume preselivši se u Los Angeles, no kao za inat, nikad joj nije uspjelo poći za rukom osjetiti slatkast okus slave, za razliku od njezine kćeri.

Nakon razvoda njezin otac nije uspio svu svoju djecu održati na okupu, pa su svi ubrzo otpočeli samostalne živote. Nakon što je maturirala, a na maturalnoj večeri proglašena najljepšom učenicom, mlađahna Meg odlučila je upisati studij novinarstva. U međuvremenu se njezina majka udala za novinara Pata Jordana i postala agentica za glumice pa se nakon mnogo godina odlučila javiti kćeri, predloživši joj da bude njezina agentica, s obzirom na to da je u Meg oduvijek prepoznavala glumački talent.

Tijekom studija novinarstva Meg je snimila vrlo dobro plaćene televizijske reklame, a prvi se put na televiziji pojavila u popularnoj sapunici "Bogati i slavni". Jedan od razloga zbog kojeg je prihvatila ulogu, bio je i taj kako bi mogla otplatiti noćne satove glume. Pri kraju studija odlučila je odustati od fakultetske naobrazbe i posvetiti se isključivo glumi. Njezina je majka, zahvaljujući svojim vezama, osim za prvu ulogu u sapunici, bila zaslužna i za onu u CBS-ovoj seriji "As the World Turns", u kojoj je Meg glumila od 1982. do 1984. godine.

Nakon što je snimila nezapaženi horor "Amityville 3-D", preselila se u Los Angeles i 1986. dobila ulogu koju nikako nije smjela propustiti jer je označila početak njezine buduće blistave karijere. U hvaljenom "Top Gunu", u kojem je glumila uz Toma Cruisea, utjelovila je ženu pilota Goosea, a iako je u akcijskom spektaklu imala tek sporednu ulogu, još i danas pamti se njezina rečenica iz tog filma: "Take me to the bed or lose me forever" (Odvedi me u krevet ili me zauvijek izgubi). A partner iz "Top Guna", pilot Gooses, odnosno glumac Anthony Edwards, Meg nije odveo u krevet samo na filmu nego i u stvarnom životu. Ubrzo nakon snimanja započeli su romansu i zajednički život, koji se raspao u trenutku kad je u glumičin život ušetao kolega Dennis Quaid.

Budućeg supruga upoznala je samo godinu dana nakon snimanja "Top Guna", a i ovaj put amorova strijela pogodila ju je na snimanja filma. "Unutarnji svemir" snimali su tijekom 1987. godine. Iako je glumica neko vrijeme odlučno izbjegavala Denisa, jer je bio na glasu kao veliki zavodnik koji neprestano mijenja djevojke, naposljetku nije mogla odoljeti njegovim čarima. S njezinim novim odabranikom majka se nikako nije mogla pomiriti zato što je jako dobro upoznala glumački svijet, pa je tako i čula za Quaidove probleme s ovisnošću. Meg za prekid nije željela ni čuti, pa je Dennis s vremenom postao razlog zbog kojeg je glumica zauvijek prekinula odnose s majkom, koja će nakon nekoliko godina izdati knjigu s nepoznatim detaljima iz života, a kasnije i braka svoje kćeri i poznatoga glumca. "Sretna sam što nisam bliska s roditeljima, braćom i sestrom. Jedino sam mirna kad sam daleko od njih", rekla je jednom prilikom Meg.

Trenutak koji će glumici zauvijek promijeniti tijek karijere i zbog kojeg će je cijeli svijet pamtiti kao ljupku, simpatičnu heroinu u brojnim romantičnim komedijama, dogodio se 1989. s filmom "Kad je Harry sreo Sally". Ljubavna priča, čiji su protagonisti ona i Billy Crystal, postat će zaštitni znak sada već slavne glumice, a legendarna scena u kojoj glumi orgazam, i danas se u filmskom svijetu smatra jednom od najbolje odglumljenih. Zanimljivo je kako scena iz restorana u kojem Meg simulira orgazam, prema izvornom scenariju uopće nije bila predviđena, nego su glumci trebali samo razgovarati o tome doživljavaju li žene lako orgazam. Naposljetku je glumica došla na ideju da scenu u restoranu Katz's Delicatessen začini simuliranjem orgazma, što je uspjela odglumiti, kako je poslije rekla, tek iz pedesetog pokušaja. No trud se svakako isplatio s obzirom na to da joj je ta uloga kasnije donijela prvu nominaciju za nagradu Zlatni globus. "Bio je to najdulji orgazam u mom životu! Smiješno je, ali i sjajno što ljudi još to komentiraju. Kad smo snimali, mislim da nitko od nas nije ni pomišljao da će se ljudi smijati toliko dugo", rekla je Meg nakon snimanja slavne scene.

Početak '90-ih donio je Meg još jednu važnu ulogu: u filmu "Joe protiv vulkana" stala je uz bok s Tomom Hanksom, glumeći čak tri različita lika; službenicu Dede te sestre Patriciu i Angelicu, a taj će film ujedno biti njihova prva od iduće tri suradnje.

U trenutku kad je novoj ljubimici Amerike i junakinji uspješnih romantičnih komedija krenulo na poslovnom planu, kolo je krenulo nizbrdo u privatnom životu, jer se Dennis sve više odavao alkoholu i drogi. Doznavši za njegovu sklonost prema narkoticima, glumica je odlučila nakratko odgoditi zaruke, no i dalje je ostala uz njega, pokušavajući mu pomoći u njegovoj borbi. Naposljetku su 1991. na Valentinovo, Meg i Dennis izrekli svoje zavjete u apartmanu hotela Bel Air u Los Angelesu, no samo nekoliko dana nakon vjenčanja, Dennis je morao otputovati u kliniku za odvikavanje od teških droga.

Plod njihove ljubavi, sinčić Jack, rodio se u travnju 1992., dok je njezina karijera bila na vrhuncu. Kako bi publici, ali i struci, dokazala da može snimati i ozbiljnije filmove, prihvatila je ulogu ovisnice Pam, djevojke Jima Morrisona, kojeg je glumio Val Kilmer, u filmu "The Doors" redatelja Olivera Stonea. Uloženi trud svakako se isplatio s obzirom na to da je Meg dobila izvrsne kritike, a javnost ju je napokon počela prihvaćati i kao ozbiljnu dramsku glumicu. Nakon što je 1993. sa suprugom snimila još jedan film "Od krvi i mesa" u kojem se pojavljuje i Gwyneth Paltrow, iste godine ponovno surađuje s Tomom Hanksom, a "Romansa u Seattleu" postaje jedna od najuspješnijih romantičnih komedija '90-ih. Film je nominiran za Oscar u kategorijama najbolje glazbe i najboljeg scenarija, kao i za Zlatni globus koji odlazi u ruke Meg Ryan.

U idućim godinama glumica je ostvarila niz zamijećenih uloga - izdvajaju se "Kad muškarac voli ženu" s Andyjem Garcijom, gdje glumi alkoholičarku, "Restauracija' s Robertom Downeyem Juniorom, "Francuski poljubac" s Kevinom Klineom i "Hrabrost ratnika" s Denzelom Washingtonom. U međuvremenu, časopis People proglasio ju je jednom od 50 najljepših žena svijeta, a poznati filmski kritičar Richard Corliss naziva je "dušom romantičnih komedija". Svoju treću i posljednju suradnju s Tomom Hanksom ostvaruje 1998. u uspješnoj romantičnoj komediji "Imaš poštu", a ekranizacija popularne brodvejske predstave ubrzo je postigla zavidan uspjeh i bila apsolutni hit na kino-blagajnama, uz odlične kritike. Za ulogu u tom filmu, koji je zaradio više od 250 milijuna dolara, Meg je i treći put bila nominirana za Zlatni globus.

Ubrzo, međutim, ulazak u novo tisućljeće označio je i kraj njezina braka. U medijima je tada poput bombe odjeknula vijest da se glumica na snimanju "Dokaza života" u Londonu toliko zaljubila u glumačkog partnera Russella Crowea da je u vodu bacila svih devet godina braka provedenih s Dennisom koji joj, pak, nije mogao oprostiti preljub sa šarmantnim australskim "gladijatorom". Službeno su se razveli u ljeto 2001., a glumica je mnogo godina poslije progovorila o cijeloj aferi, kriveći supruga za bračni krah, zbog njegovih navodnih učestalih izvanbračnih izleta, govoreći kako Russell Crowe nije bio nikakav razarač brakova već je samo ubrzao stvari koje su bile neizbježne.

Meg se nakon razvoda na neko vrijeme odlučila povući iz svijeta sedme umjetnosti, snimajući tek poneki, uglavnom neuspješni film. I ona i bivši suprug dobili su zajedničko skrbništvo nad sinom, a Meg je ubrzo proširila svoju obitelj zahvaljujući malenoj Kineskinji Daisy True, koju je posvojila dok joj je bilo četrnaest mjeseci. Ljubavnu sreću naposljetku je pronašla s glazbenikom Johnom Mellencampom.

Ubrzo nakon razvoda nastupa u filmovima "Cate i Leopold" i "Rezovi" iz 2003. kada je javnost šokirala svojim botoksiranim izgledom, što se moglo vidjeti i na promociji tog trilera, zbog čega je praktički nestala iz Hollywooda - preko noći. Iako je glumica sama odabrala odlazak, priznala je da je bila suočena s tzv. starosnom diskriminacijom. Kako je dugo u Hollywoodu bila tipizirana kao "djevojka iz susjedstva", ta je etiketa s vremenom donijela i druge probleme, prije svega što joj ova etiketa nije dopuštala razvoj ili dobivanje drugih ozbiljnijih uloga, a kako je postala starija - nitko je više nije želio zaposliti kao "američku miljenicu". Rekla je kako je pritisak bio prevelik, kao i osude vezane za izgled. "Sviđa mi se razina slave koju danas imam. Nedovoljno da me paparazzi prate cijeli dan, ali dovoljno da dobijem dobar stol u restoranu", rekla je Meg Ryan.

