Sjećate se Anatache? Pobijedila je u Supertalentu, a njezina sestra sad je među top 10 u Superstaru

U jučerašnjem prvom live izdanju emisije 'Superstar' publici i žiriju pjevala je među dvanaest najboljih i Anatalia Filimone Kević Zandamela (17). Anatalia je nastupila s pjesmom "Girl on fire" od Alicije Keys, a žiri je dirnula prilogom koji se vrtio prije njezinog izlaska na pozornicu. Naime, u njemu je ispričala još jednom kako ne misli da je ona nešto posebno te kako se boji konkurencije, za koju vjeruje da je bolja od nje. Zbog toga ju je žiri nakon sjajne izvedbe teške pjesme pokušao uvjeriti u suprotno.

- Svaki od vas je poseban svijet, ti si posebna. Došla si ovdje kao gazela, kao neka prekrasna duša. Imaš taj nekakav super upliv, ja te molim da vjeruješ u sebe jer ja vjerujem u tebe - rekla joj je Severina, dok je Nika dodala da ne bi nikada rekla da ona za sebe ne vjeruje u svoj glas.

- Ovo si odradila top - dodala je.

- Mene se bojiš? Pa ja sam tvoj najveći fan ovdje, pitaj njih. Nemoj nijednog trenutka sumnjati u sebe, ni u jednom segmentu života. Ne postoji bolji od tebe - poručio joj je Tonči jer je u prilogu Anatalia rekla kako se najviše boji Huljića.

Inače, Anatalia je na prvoj audiciji nesigurnim korakom ušla u dvoranu, a to je odmah primijetio žiri. Nije mogla sakriti uzbuđenje i tremu koju je imala, a kako bi je prevladala odlučila joj je pomoći Severina. Pjevačica joj je prišla i zagrlila je te je tako malo opustila. Anatalia, koja je u predstavljanju priznala je da joj je san pjevati u nekom realityju te da se u slobodno vrijeme bavi društvenim mrežama i snima za TikTok na kojem ima više od 87 tisuća pratitelja, čim je zapjevala postalo je jasno da je trema bila nepotrebna. Anatalia je za svoju prvu izvedbu tada izvela 'The Greatest Love of All' dive Whitney Houston.

''Sva sreća pa sam uspio sakriti suze'', priznao je Tonči pokazavši na svoje sunčane naočale. ''Ja ne mogu sakriti suze, ja sam sretna što sam u ovom showu zbog toga što sam vidjela neke divne ljude, ali ti si jedan predivan dijamant. Hvala ti što si došla ovdje, što si me vratila u neko djetinjstvo'', rekla je Severina kroz suze. ''Trema ne može ubiti glazbu u tebi'', zaključio je Tonči, a svi su jedna dočekali viknuti jedno veliko 'DA'.

No, ona nije prva iz svoje obitelji koja je oduševila svojim glasom. Naime, njezina sestra Anatache Filimone Kević Zandamela prije dvije godine odnijela je pobjedu u showu 'Supertalent' gdje se isto predstavila pjevanjem.

- Još uvijek ne mogu doći k sebi jer je pobjeda u Supertalentu nešto najljepše što sam doživjela u životu. Kad su voditelji izrekli moje ime, moram priznati da nisam mogla vjerovati i istog trena su me preplavile emocije. Jako sam ponosna na sebe i zbilja je fenomenalan osjećaj odnijeti pobjedu u showu u kojemu se pojavilo toliko talentiranih kandidata - kazala je Anatacha nakon pobjede. Anatasha je tada istaknula i da će se nastaviti baviti pjevanjem, ali i da želi upisati fakultet.

Anatachina životna priča rastužila je mnoge već nakon prve emisije u kojoj je nastupala, te joj je tada zlatni gumb stisnula upravo najstroža članica žirija, Martina Tomčić. Mlada pjevačica kazala je tada kako joj život u Drnišu nije bio lak jer su ona i njena sestra jedine mulatkinje u gradu. Zbog toga je bila česta meta vršnjačkog nasilja. Osim toga kazala je i da nema dobar odnos s roditeljima.

Naime, njen otac Jorge Filimone Zandamela koji je domaćoj javnosti poznat kao "crni pastir sa Svilaje" u Hrvatsku je stigao iz Mozambika kao pirotehničar izraelske tvrtke Mavarin, a u Drnišu se zaljubio u Hrvaticu s kojom je dobio Anatachu i njezinu tri godine mlađu sestru Anataliju. Popularnost je stekao nastupima u nizu televizijskih emisija družeći se s Robertom Knjazom, Blankom Vlašić i Sanjom Doležal. U međuvremenu se razveo od supruge, a zbog teške financijske situacije i nedostatka osnovnih uvjeta za život Anatacha je s 15 godina gotovo završila u domu za nezbrinutu djecu. Najgora noćna mora talentirane pjevačice ipak se nije ostvarila, a ona i sestra Anatalia tijekom školovanja živjele su zajedno i u učeničkom domu.

Anatacha je svoju pobjedu odnijela, a preostaje nam vidjeti hoće li ista sudbina zadesiti i Anataliju u Superstaru.

