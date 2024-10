Slavna glumica doživjela je bolan gubitak, a sada se svi boje za njeno zdravlje: 'Pregorjet će'

Oskarovka Nicole Kidman jedna je od najazposlenijih u Hollywoodu. Ove je godine snimila čak četiri filma koja će premijeru imati iduće godine, a navodno se prijavila za još jedan projekt - šestodijelnu kriminalističku seriju "Scarpetta".

Uz pretrpani raspored snimanja, premijere i novinarske turneje, Kidman se također mora nositi s tugom nakon što joj je nedavno preminula majka Janelle. "Nicole i dalje izgleda sjajno kao i uvijek, ali prošla je kroz toliko toga i čini se da se sa svojom tugom nosi tako što se bacila na posao. Ima trenutaka kada u avionu spava više od kreveta. Nicole inzistira da je savršeno dobro, ali njezin raspored je prepun. Svi su zabrinuti za nju, kazao je izvor za Daily Mail i dodao kako se mnogi boje da će doživjeti burnout.

"Mnogi očekuju da će se Nicole izvući iz ‘Scarpetta‘. To je kriminalistička drama i morat će ići na neka mračna mjesta...", dodao je izvor. Kidman bi trebala u novoj Amazonovoj kriminalističkoj seriji "Scarpetta" igrati glavnu ulogu, a uz nju bi trebali zaigrati i Jamie Lee Curtis i Ariana DeBose.

Podsjetimo, Kidman je tijekom nedavnog Venecijanskog filmskog festivala doživjela veliki gubitak - preminula je njezina voljena majka, Janelle Ann Kidman. Tužna vijest stigla je u trenutku kada je Nicole već sletjela u Veneciju, spremna prisustvovati dodjeli nagrada na kojoj je trebala primiti priznanje za najbolju glumicu. Potresena gubitkom, odmah je otkazala sve obaveze i vratila se kući kako bi bila uz obitelj u ovim teškim trenucima. Nicole je osvojila nagradu za najbolju glumicu, a redateljica filma 'Babygirl' Halina Reijn preuzela je nagradu u glumičino ime.

- U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju - pročitala je Reijn izjavu glumice tijekom preuzimanja nagrade. - Ona me oblikovala, vodila me i stvorila. Neizmjerno sam zahvalna što vam mogu izreći njeno ime i to kroz redateljicu Halinu. Sudar života i umjetnosti je srceparajući, a moje srce je slomljeno - dodala je.

Iako ova 57-godišnjakinja odiše samopouzdanjem na crvenim tepisima uoči prikazivanja filma, u najnovijoj dokumentarnoj seriji 'In Vogue: The 90s' priznala je da nije uvijek sve bilo tako. I ona se kao mlada djevojka suočavala s nesigurnostima nametnutim od strane vršnjaka.

Naime, u serijalu Kidman se prisjeća trenutka kada joj je pristupio poznati modni dizajner John Galliano koji je želio da na dodjeli Oscara 1997. upravo Nicole nosi njegovu kreaciju. Dotad nesigurna mlada glumica počela je mijenjati mišljenje o svom izgledu: - Možete li vjerovati? Cijeli život sam htjela biti visoka 5'2 i imati obline, a odjednom biti visoka 5'11 i potpuno mršava i ravnih prsa bilo je kao: 'Super, možemo te obući' - kazala je Kidman koju su u tinejdžerskim danima kao crvenokosu djevojčicu vršnjaci zadirkivali zbog visine.

