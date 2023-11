Madonna još jednom šokirala fanove provokativnim nastupom: 'Ovo je tužno, pa ona je baka!'

Kraljica popa Madonna (65) ponovno je šokirala svoje obožavatelje, ali i one koji to nisu. Na svojoj turneji "The Celebration Tour" koju je morala odgoditi zbog zdravstvenog stanja odradila je još jedan u nizu od svojih koncerata, a jednim provokativnim i seksipilnim nastupom iznenadila je i, prema komentarima, zgrozila sve.

Naime, na nastupu u Njemačkoj s jednom od plesačica na krevetu je izvela performans na pjesmu "Papa Don't Preach". Zajedno s plesačicom izvijala se po krevetu, a njih dvije dodirivale su se u donjem rublju po intimnim dijelovima tijela. Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, a mišljenja oko nastupa su podijeljena.

"Ovo je horor"; "Ovo nije umjetnost, ona je starica"; "Unakazila se ovim se"; "Molim te, umirovi se"; "Ovo je tužno, pa baka je", pisali su zgroženi fanovi, no bilo je i onih koji su stali u njezinu obranu.

"Pustite ju na miru, žena razvaljuje"; "Izgleda fenomenalno, legenda"; "Ljudi trebaju shvatiti da je ovo umjetnički performans", pisali su ispod videa.

Inače, kraljica popa u potpunosti se oporavila nakon što je u srpnju ove godine hitno hospitalizirana zbog bakterijske infekcije. Turneju "The Celebration Tour", koju je zbog svog zdravstvenog stanja morala odgoditi, nastavila je u listopadu s prvim koncertom u Londonu, potom je dva dana pjevala u pariškoj Accor Areni u Francuskoj, a sada se nalazi u Njemačkoj.

Podsjetimo, u srpnju je nekoliko dana provela na intenzivnoj njezi, no kasnije je puštena na kućnu njegu. Da je Madonnino stanje bilo dosta loše za medije je potvrdilo nekoliko joj bliskih ljudi, a članovi njezine obitelji rekli su i kako su se tada pripremali na sve.

Na koncertu u Londonu osvrnula se na svoje zdravstvene probleme. - Nisam mislila da ću se izvući, a nisu ni liječnici - rekla je obožavateljima s gitarom u ruci u londonskoj O2 Areni.

- Zato sam se probudila sa svom djecom oko mene. Zaboravila sam pet dana svog života, ili svoje smrti, ne znam stvarno gdje sam bila. Ali anđeli su me štitili. I moja djeca su bila tu. I moja djeca me uvijek spase, svaki put - dodala je klimajući glavom.

Publika joj je pljeskala i krenule su ovacije, a ona im je potom otkrila i što ju je izvuklo u tim trenucima.

- Ako želite znati kako sam se izvukla i kako sam preživjela, u tom sam trenu pomislila: moram biti tu za svoju djecu. Moram preživjeti za njih - kazala je.

