Skandal na kraljevskom dvoru? ‘Diana je znala za aferu. Da je živa, danas bi svi znali za mene’

Britansku kraljevsku obitelj potresa novi skandal. Nakon više od pedeset godina šutnje u javnost je odlučio izaći muškarac koji tvrdi da je sin princa Charlesa i njegove supruge Camille. Simon Dorante-Day, 52-godišnjak iz Australije, uvjeren je da je začet tijekom prve afere kraljevskog para kada je Charlesu bilo samo 17, a Camilli 18 godina.

Traži analizu DNK

Svoje tvrdnje o pripadnosti kraljevskoj obitelji potkrijepio je i fotografijama iz mladenačkih dana na kojima nevjerojatno nalikuje na princa Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla. Što ga je nagnalo na ovaj potez, za sada nije poznato, no Simon je odlučan u namjeri da dokaže istinitost svojih tvrdnji i stoga inzistira na analizi DNK koja bi potkrijepila njegove navode. U namjeri da istjera istinu na vidjelo, Simonu bi bilo zasigurno lakše da je princeza Diana živa jer upravo je ona, kako tvrdi, bila upoznata s činjenicom da je on izvanbračni sin kraljevskog para. Izvori bliski dvoru tvrde da je bivša supruga princa Charlesa princeza Diana znala za tajnu vezu svog tadašnjeg supruga.

– Vjerujem da je princeza Diana znala da ja postojim i da je “posložila kockice”. Mislim da je pronalazila sve više odgovora o svom životu, o tome kakvo joj je zlo učinjeno i htjela je izaći u javnost s time prije svoje smrti – izjavio je Simon za australski magazin New Idea uvjeren da bi danas cijeli svijet znao za njega da se to dogodilo. Muškarac, koji tvrdi da mu je srednje ime upravo Charles, rođen je 5. travnja 1966. u Hampshireu. Obitelj u kojoj je odrastao posvojila ga je kada mu je bilo 18 mjeseci. Njegova posvojiteljica bila je Winifred, nekadašnja zaposlenica kraljice Elizabete II. i princa Filipa. Ona mu je navodno vrlo često govorila o roditeljima, a jasno je otkrila i njihov identitet. – Nije mi davala natuknice, o svemu je govorila vrlo otvoreno – kaže Simon koji je proteklih dana glavna tema svih britanskih, ali i svjetskih medija.

Samoprozvani princ

Vrlo je aktivan i na društvenim mrežama, a pokrenuo je i svoju stranicu na kojoj se predstavlja kao princ Simon. – Ovo je Facebook stranica posvećena istrazi identiteta mojih bioloških roditelja za koje vjerujem da su princ Charles i njegova supruga Camilla – stoji u opisu stranice koja broji nešto manje od 4000 pratitelja. Podsjetimo, Charles iza sebe ima propali brak s princezom Dianom s kojom je bio od 1981. do 1996. godine. U braku su dobili dvojicu sinova, Williama i Harryja. Osam godina nakon smrti princeze Diane Charles se oženio Camillom s kojom je ljubovao još u ranoj mladosti. Iako se ni Charles ni Camilla još uvijek nisu oglasili po pitanju Simonovih tvrdnji, ako se one dokažu istinitima, nema sumnje da će to izazvati pravi kaos na kraljevskom dvoru, a ostaje nam vidjeti i kako će na to reagirati njegova polubraća – prinčevi William i Harry.

