Sjećate se grupe Teens koja je uživala veliku popularnost? Sada se vraćaju na scenu

Grupa Teens uživala je popularnost krajem 90-ih i početkom 2000-ih te su snimili tri albuma od kojih je svaki bio prodan u više od 30.000 primjeraka, a imali su i zapamćene nastupe na Dori 1999. i 2000. godine. Na dodjeli diskografskih nagrada Porin 2000. godine su proglašeni najboljim novim izvođačem, a ubrzo nakon toga pjevačica Claudia Beni je najavila bendu kako odlazi iz grupe, a bend je svoj posljednji koncert održao 2003. godine.

Claudia Beni je 2003. godine Hrvatsku predstavljala na Eurosongu, no život pod svjetlima reflektora nije joj godio. Na estradi je nema više od 15 godina, a život joj se potpuno promijenio. Nakon hita ''Više nisam tvoja'' Claudia se povukla iz javnog života i ostvarila na privatnom planu. Prije šest godina postala je majka dviju blizanki, a u naselju Jušići u Matuljima otvorila je caffeteriju Benin, nalik na one u Trstu, koju sama naziva “svijetom kave". Beni je radila i u jednom opatijskom frizerskom salonu, a do 2015. nastupala je s grupom Koktelsi, gdje je upoznala i supruga o kojem nije željela dijeliti previše detalja. Sada se ovaj teen bend opet okuplja, pišu 24 sata za koja Daniel Beni otkriva kako se rodila ideja da se opet okupe.

- Razmišljao sam o tome barem dvije, tri godine, da se opet okupimo. Sada nam je 25 godina od objave prvog albuma i to je bila idealna prilika. Kada sam nazvao ostale i rekao im ideju, svi su iste sekunde pristali. I eto, povrataka grupe Teens u originalnom izdanju bit će 26. srpnja u Kastvu - otkrio je Daniel Beni. U originalnoj postavi su bili Sandro Beni, Claudia Beni, Ines Cech O'Donnell, Zoran Majstorović i Eugen Srdoč, a želja da se okupe pojavila se nakon što su im pristizali brojni upiti obožavatelja, a Daniel ističe kako mu je bilo važno da se okupe svi iz prve postave benda.

- Ines iz Amerike dolazi samo zbog toga. Svi smo ipak sentimentalno vezani za grupu. Organizaciju je preuzeo Dino Bahtijarević, znamo se još iz onih mladih dana, tu je u Hamar media, mislim da će sve bit super, napravit ćemo dobru stvar - veseli se Beni.

Neki članovi benda su ostali u glazbenim vodama pa su Eugen i Daniel imali bend i nakon razlaza Teensa, svirali 'covere', Zoran Majstorović je ostao i profesionalno u glazbi i to u etnu i jazzu, Ines je u Americi već osam godina, ima obitelj, a Claudia je nakon pobjede na Dori jedno vrijeme je bila frizerka da bi se kasnije posvetila poslu s kavom i mama je blizanki. Daniel kaže kako će na koncertu svirati hitove sa svoja tri albuma, a prisjetio se i koliko su bili popularni prije skoro 25 godina kada su imali cijelu mašineriju koja je brinula o njihovom bendu.

- Bili smo baš jako popularni. Uživali smo, oko nas je cijela mehanizacija brinula o svemu, mi smo samo putovali i uživali. Imali smo i fan klub, dobivali smo po 40-50 pisama na dan. Imamo još nešto pisama sačuvanih - ispričao je Daniel i otkrio kako nije bilo nekog konkretnog razloga za njihov razlaz jednostavno su odrasli u jednom trenutku i više nisu imali pjesme za tinejdžersku publiku koja ih je tada obožavala, a starijoj publici još nisu bili toliko spremni za Teense

