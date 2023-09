Sjećate se Brandona iz 'Beverly Hillsa'? Uživao je popularnost kod žena, a sada ima 54 godine

Serija "Beverly Hills 90210" bila je jedna od najpolularnijih teen serija iz 90-ih i i glumcima koji su igrali glavne uloge osigurala je slavu i zato ne iznenađuje što obožavatelje serije i dalje zanima gdje su i što sada rade glumci koji bili glavni akteri serije. Tinejdžerice je tada zaludio Jason Priestley koji je glumio Brandona i proslavio je ovaj mjesec svoj 54. rođendan. Publika je voljela njegov lika Brandona Walsha i s velikim zanimanjem pratili su sve njegove životne i ljubavne uspjehe i neuspjehe. Popularnost je svim glavnim glumcima bila veliko iznenađenje i neki od njih nisu se znali nositi s tim teretom, a o toj je temi Priestley pričao u jednom intervjuu.

- Kad pogledam unatrag, iznenađen sam što sam se izvukao. Bilo je teško, kao mlad čovjek u Los Angelesu među hrpom ostalih glumaca nikad nisam ni slutio da je ta razina slave moguća. Nitko to ne bi očekivao, bio bih idiot da sam se tome nadao - rekao je Jason. Od 1990. do 2000. godine Jason Priestley tumačio je Brandona Walsha u 245 epizoda Beverly Hillsa, 90210 prema i tijekom tog vremena, Priestley je postao jako popularan jer su generacije pratile ovu seriju i pritisak slave je bio velik. U knjizi koju je napisao otkrio je i kako je ta slava nekima od njegovih kolega iz serije udarila u glavu i opisao je što se događalo iza kulisa.

- Jednom prilikom smo Shannen Doherty zajedno putovali i sjećam se kako je prigovorila PR službi jer nisu poslali limuzinu po nju, nego običan automobil. Ne znam je l' se šalila ili je mislila ozbiljno, ali nisam mogao vjerovati da je to izgovorila - napisao je Jason u knjizi, a glumica je kasnije u jednom intervjuu rekla kako ona i Jasno imaju različita sjećanja na taj događaj.

- Volim Jasona, ali znam da je imao prometnu nesreću na utrci, i mislim da su mu se možda dijelovi sjećanja izmijenili zbog toga. Oni ima svoju percepciju tog događaja koja je sasvim različita od moje - odgovorila mu je kolegica. Seriju je napustio u devetoj sezoni i kaže kako su do tada neki odnosi unutar ekipe bili dosta narušeni i sve skupa mu je ostavilo gorak okus u ustima.

- Bila je to četvrta epizoda devete sezone. Odradio sam prvu jutarnju scenu – doslovno s tim glumcem koji je doveden da me zamijeni – i to je bilo to. Zagrlio sam ekipu, uzeo kutiju sa stvarima, otišao do auta i odvezao se. Nije bilo zabave, ničega. Osjećao sam se kao da sam protratio devet godina života. - rekao je Jason.

Jason Bradford Priestley rođen je u Vancouveru i s pet godina je izrazio želju da postane glumac. Tri godine kasnije Jasonov talent postao je očit nakon što je počeo glumiti u TV reklamama. Ipak, gluma nije bila njegova jedina ljubav i kad je ušao u tinejdžerske godine, uzeo je kratku stanku kako bi se usredotočio na hokej, a bio je zaljubljen i u auto trke.

