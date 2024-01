Nikolina je ljubav pokušala pronaći u dva showa, a onda se povukla iz javnosti i jako se promijenila

Natjecateljice Nikoline Tutić publika se sjeća iz prve sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' i druge sezone reality showa 'Gospodin Savršeni', a nakon ovih showova povukla se iz javnosti. Ipak, aktivna je na društvenim mrežama na kojima je prati nešto manje od 17 tisuća ljudi, a, kako se čini po njezinim objavama, još nije pronašla 'onog pravog' ili ga samo vješto skriva. U posljednje vrijeme na Instagramu objavljuje atraktivne fotografije na kojima se vidi da sve bolje izgleda. Prije tri tjedna objavila je fotografiju na kojoj se vidi da ima novu frizuru - male pletenice.

Inače, Nikolinu su eksperti u 'Braku na prvu' spojili s Adamom Kromerom, no nije joj se svidio već na vjenčanju. Ostali su u showu kao prijatelji.

- O Adamu mislim sve najbolje. On je dobar prijatelj, ugodan za druženje, ali ne vidim se s njim u ljubavnoj vezi i ne vidim ga kao partnera. Nije mi žao što nismo uspjeli jer, kao što sam već rekla, mi smo samo prijatelji bez iskrica i emocija - rekla je o njihovom odnosu, a Adam je danas u braku s Gordanom koju je također upoznao u showu te zajedno imaju obitelj.

Prije 'Braka na prvu' tražila je ljubav i u drugoj sezoni reality showa 'Gospodin Savršeni' gdje se natjecala za pažnju Mije Matića. Nikolina je prva djevojka koju je u showu Mijo poljubio, a došla je do samog finala showa.

- Drago mi je što sam ja prva djevojka koju je Mijo poljubio. Mislim da su moji osjećaji prema njemu vidljivi. Mijo je jako dobar, simpatičan, duhovit i zgodan dečko. No svakako mi se kod njega najviše sviđa to što je jako humorističan, a osvojio me iskrenošću i lijepim plavim okicama - govorila je tada Nikolina.

