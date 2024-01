Sjećate li ga se? Naš legendarni brončani olimpijac natjecao se u 'Potjeri', nije se proslavio

Zvijezda realityja

Sjećate se Horvata iz Big Brothera? Sada je aktivan na društvenim mrežama i ovime se bavi

Ne mogu danas ni zamisliti da smo mi bili toliko popularni, a da u to doba nije bilo Instagrama, to puno ljudi zaboravlja. Da je u to vrijeme bilo Instagrama s tom količinom slave to bi, vjerujem, bilo van svih okvira, rekao je nedavno Čagalj