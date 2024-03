Sjajna igra kvizašice Sandre Filipčić, no odustala je na zadnjem pitanju i osvojila 5000 eura

Kvizašica Sandra Filipčić, koja je u ''Joker'' došla sa svojim sinom Matejom u pratnji, osvojila je 5.000 eura, odustavši od posljednjeg pitanja na kojem bi obranila maksimalni iznos do kojeg je došla - 15.000 eura. Šteta je, kaže, što nije mogla koristiti pomoć pratnje na tom zadnjem pitanju, jer to je područje u kojem Matej pokazuje zavidno znanje, a i sam je priznao kako je znao dogovor na ovo pitanje: „Prodavač novina oplakuje smrt predsjednika“ fotografija je slavnog redatelja: A) Peter Bogdanovich B) James Cameron C) Martin Scorsese D) Stanley Kubrick Da je odgovarala na njega, Sandra bi odabrala odgovor A, a točan odgovor skrivala je opcija D.

No, Matej je dobio priliku zaigrati i pomoći joj na pitanju o Beethovenu, na koje je i ona znala odgovor, ali ga je pozvala kako bi i on demonstrirao svoje znanje. Ludwig van Beethoven je samo jednom u životu odlučio napisati operu. Kako se ona zove? A) Don Giovanni B) Fidelio C) Rigoletto D) Elektra Točan odgovor na ovo pitanje je B.

Foto: Nova TV

Sandru je veoma razveselilo pitanje iz kultnog filma „Prljavi ples“, pa je znala da je točan odgovor A. Kako se zove glumica s kojom Patrick Swayze pleše „Prljavi ples“? A) Jennifer Grey B) Karen Black C) Betty White D Millie Bobby Brown

Odmah je znala i odgovor na pitanje iz grčke mitologije Kako se u grčkoj mitologiji zvala muza zaštitnica plesa? A) Talija B) Terpsihora C) Uranija D) Melpomena Odgovor koji će bez puno razmišljanja znati svi poznavatelji mitologije je Terpsihora.

Jedino pitanje na koje je kvizašica Sandra odgovorila netočno bilo je ono o zagrebačkoj znamenitosti u centru grada: Koliko je metara duga zagrebačka uspinjača, najkraća gradska uspinjača u Europi? A) 44 B) 55 C) 66 D) 77 Dok se točan odgovor skrivao iza C, Sandra je odgovorila B te time izgubila dragocjena tri jokera.

VIDEO William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv