Širi se bizarna teorija: Meghan nije trudna, angažirala je surogat majku

Na društvenim mrežama proteklih dana počela se širiti bizarna teorija kako Meghan Markle, princeza od Sussexa, nije trudna, nego da će joj bebu roditi surogat majka. Korisnici objavljuju i fotografije koje dokazuju ovu tvrdnju, a potkrepljuju ih hashtagovima #megxit i #moonbump. Moonbump je lažni trbuh kojeg koriste glumci, a neki su uvjereni kako ga ispod haljine nosi i Meghan.

- Ona je ranije izjavila da se ne želi udebljati pa je zato čak i njen bivši muž potpisao predbračni ugovor s klauzulom o povećanju težine. Dakle, ona nije trudna. Surogat majka je – napisao je jedan korisnik Twitter, dok je drugi imao i konkretan dokaz.

- Dvaput je čučnula, najprije da bi podigla psa. Pogledaj koliko je nagnuta naprijed. Sagnula se s otvorenim kaputom pa možete vidjeti kako joj se trbuh skupio. To ne bi bilo moguće da je beba unutra – objasnio je pobornik teorije.

You are so right, like any real mum, but Meghan's not carrying a baby. Besides she has previously stated she did not want to gain weight that's why she had her ex-husband sign a contract about the weight gain issue. So no she's not carrying a baby. The surrogate is.#megxit