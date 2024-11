Sin našeg bivšeg ministra proglašen je najljepšim olimpijcem, a mišići nisu jedino čime se može pohvaliti

Unatoč tome što nije uspio izboriti plasman u polufinale, hrvatski plivač Nikola Miljenić (26) s Olimpijskih igara u Parizu ponio je jednu drugu titulu, onu za najzgodnijeg sportaša. Stasiti Zagrepčanin svojom figurom već neko vrijeme privlači poglede pripadnica ljepšeg spola, pa i onih koje inače ne prate plivanje, u kojem Miljanić ostvaruje zavidne rezultate. Naime, plasman u Pariz osigurao je isplivajući novi hrvatski rekord u disciplini 100 metara slobodno. Plivački talent i dobar izgled, kojeg redovito pokazuje na Instagramu, nisu jedine Nikoline kvalitete.

Nikola je i student prava, a prošle je godine najavio kako se sada upušta i u poduzetničke vode. - Počinjem novi projekt, a riječ je o stvaranju osobnog brenda Nikola Miljenić Academy. Ideja mi je proširiti svoju sportsku karijeru kroz poduzetništvo, jer što je danas sport bez biznisa - otkrio je Nikola u intervju za Story. Često se za Nikolu kaže da je jedan od najzgodnijih Hrvata, a on kaže kako nikada o sebi nije razmišljao na taj način, niti je to čuo ikad osim u medijima. Njegov brat Lovro se bavi manekenstvom, a Nikola ne odbacuje mogućnost da se jednom okuša u tim vodama. - Lovro mi je savjetovao da probam. Mislim da bi moglo biti zanimljivo - rekao je.

Još poznatiji od brata u Hrvatskoj je Nikolin otac, Orsat Miljenić. Po struci Orsat je odvjetnik, a u prošlosti je obnašao dužnost diplomata i ministra pravosuđa. Trenutno se nalazi na poziciji predstojnika ureda predsjednika Zorana Milanovića. Nikola je upitan i smeta li mu što ga mediji predstavljali kao sina bivšeg ministar pravosuđa.

– Ne smeta me, ali na neki način htio bih da me već krenu predstavljati s mojim imenom, jer mi u plivanju on nije mogao pomoći. To sam ja protiv sekundi, tako da sve što sam postigao sam postigao za sebe. Znam da se to ne može izbjeći – zaključio je.

Podsjetimo, Miljenić je ranije ove godine u intervjuu za Večernji list otkrio da je njegovo srce zauzeto. Naime, Nikola je tada nekoliko mjeseci bio u emotivnoj vezi s tajanstvenom djevojkom koja živi u Zagrebu. Nakon oborenog rekorda u slobodnom stilu na Svjetskom prvenstvu u plivanju, Miljenić je otputovao u Cipar sa svojom djevojkom odmoriti se od užurbanog tempa, a ondje su proveli nekoliko nezaboravnih dana uživajući u lijepim trenucima i ljubavi.

Našem novinaru rekao je i kako se osjeća povodom osiguranog plasmana na svoje druge Olimpijske igre: - Osjećam se stvarno odlično, a prva emocija koju sam doživio nakon uspjeha jest da mi je pao veliki kamen sa srca. Osjetio sam doista veliko olakšanje. Meni su Olimpijske igra u Parizu bile cilj na koji sam bio fokusiran posljednje tri godine. Mislim da je najizazovnije kvalificirati se na Olimpijske igre, a kada mi je to pošlo za rukom, onda sam bio baš sretan. Intenzivno radim na pripremama od ožujka prošle godine...

