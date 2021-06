Simona raznježila iskrenom objavom o suprugu: 'Od samog početka si uz mene i moje padove'

Simona Mijoković (36) , bivša supruga Ante Gotovca, posljednjih godina u potpunosti se povukla iz medija i miran obiteljski život nastavila u Linzu sa suprugom Stanislavom Mijokovićem. Simona sada živi povučeno, posvećena je vjeri i obitelji, a tek s vremena na vrijeme pratiteljima na društvenim mrežama otkrije poneki detalj iz privatnog života.

Sada je suprugu, koji je prije nekoliko dana proslavio rođendan, posvetila emotivnu objavu.

"Kako bih opisala ovih pet godina braka? Kako bih opisala tebe koji si napunio 55 godina? Opisala bih kao radost života. Ljubljeni Isus mi te darovao. Od samog početka bio si uz mene, bio uz moje padove i uvijek radosno i zahvalno uz moja svjedočanstva. Uz mene si na svakom koraku i u svakom otkucaju srca. I uvijek to činiš. Podižeš me kad mi je teško, a u Božjoj mudrosti uvijek me savjetuješ. Naš brak od početka je radost i slava Bogu. Naša ljubav je naš kompas, a Vječnost nam je Cilj. Hvala Bogu što te stvorio i nama darovao. Hvala Bogu sto si moj muž i otac naše dječice Joshue, Amalie Josipe i Zvjezdane. Hvala Bogu što brižno paziš na moju Gabrielu. Hvala Bogu na daru tvog rođenja. Hvala Bogu što si kraj nas vjerno i s puno ljubavi. Ljubavi koju si pronašao još kao dijete u Izvoru Života - svete pričesti i ta Ljubav danas radosno obasjava nas brak. Sretan ti rođendan ljubavi moja", napisala je Simona uz zajedničku fotografiju.

Podsjetimo, Simona se za Stanislava udala 2016. godine, a nedavno su dobili i treće dijete, kći Zvjezdanu, dok iz braka s Gotovcem ima kći Gabrijelu.

