Simon Cowell iz 'Supertalenta' ima sreće, za centimetar izbjegao doživotne posljedice ozljede kralježnice

Glazbeni mogul i jedan od najpoznatijih članova žirija u američkoj, ali i britanskoj verziji showa 'Supertalent', Simon Cowell završio je u bolnici. Simon je pao s električnog bicikla i teško ozlijedio leđa. Slomio ih je na šest mjesta, no srećom, sve se dogodilo samo jedan centimetar od moždine, što znači da neće biti paraliziran.

- Bio je u velikim bolovima i u šoku. No, srećom pao je ravno na leđa i izbjegao ozljedu leđne moždine - kazao je izvor blizak Cowellu te dodao da su mu u leđa ugradili metalnu šipku.

- Simon je dobro, odlično se oporavlja - kazao je njegov glasnogovornik za britanske medije.

Na operaciji je bio oko šest sati, te je sada na promatranju, ali doktori vjeruju da će se za tri tjedna potpuno oporaviti i moći stati na noge.



Simon je u zadnje vrijeme sve više pazio na svoje zdravlje, u godini dana skinuo je čak 27 kilograma i svojom transformacijom iznenadio mnoge obožavatelje koji su ga godinama gledali na televiziji. Odlučio je promijeniti životne navike nakon što se ozlijedio kada je pao na stepenicama u svom stanu u Londonu. Kazao je kako je ''živio kao vampir'' i bio budan do osam sati ujutro, te da misli da je to razlog za njegove ozljede. U karanteni se još više smirio , te družio s djevojkom Laurom Silverman, koja je isto veliki fan električnih vozila. Nju su dan ranije snimili na električnom biciklu samo nekoliko sati prije Simonove nesreće. Simon će ove godine prvi put propustiti polufinale showa 'Britain's Got Talent' zbog mjera koje mora poštovati za vrijeme pandemije koronavirusa.