Sharon Stone potražila partnera preko aplikacije, na kraju je blokirana

Poznata glumica Sharon Stone napisala je u ponedjeljak da je blokirana na aplikaciji za pronalaženje partnera jer su korisnici mislili da se radi o lažnom profilu.

- Otvorila sam aplikaciju Bumble i pročitala da mi je račun zatvoren. Neki korisnici su upozorili da to ne mogu biti ja, napisala je na Twitteru američka glumica.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝