Shakira prvi put progovorila o prekidu s Piqueom: Uložila sam sve što sam imala u ovu vezu, bila je to žrtva

Prvi put nakon što je javnost doznala za prekid Gerarda Piquea i Shakire, pjevačica je progovorila o njihovom razlazu u intervju koji je dala za časopis Elle. - Bila sam tiha i samo sam pokušala sve procesuirati. Hm, i da, teško je govoriti o tome, pogotovo zato što još uvijek prolazim kroz to, i zato što sam u javnosti i zato što naš prekid nije kao prekid drugih parova jer smo javne osobe. Bilo je teško ne samo meni, nego i mojoj djeci. Zbilja jako teško - povjerila se pjevačica u intervju.

Objasnila je kako je cijela situacija teška njihovoj djeci zbog interesa javnosti. -Teško je. I pokušala sam sakriti cijelu situaciju pred svojom djecom. Pokušavam to učiniti i dalje kako bi ih zaštitila, jer to mi je misija broj jedan u životu - rekla je Shakira. Ispričala je kako joj je to najveći izazov i najteža zadaća jer do djece preko prijatelja u školi i medija dolaze informacije koje ne želi da čuju.

- Čuju stvari u školi od svojih prijatelja ili naiđu na neke neugodne vijesti na internetu, i to ih jednostavno pogodi - izjavila je pjevačica. Shakira i Pique u lipnju su najavili razlaz nakon više od deset godina zajedničkog života i tada je djelovalo kako Shakira nije željela prekid veze i šuškalo se kako je nogometaš u novoj vezi s 23-godišnjom studenticom PR-a.

Shakiru su upitali kako je shvatila da je njihova dugogodišnja veza gotova. - Mislim da su ti detalji nekako previše privatni da bi ih podijelili, barem u ovom trenutku. - Mogu samo reći da sam uložila sve što sam imala u ovu vezu i svoju obitelj. Preselila sam se u Barcelonu i stavila svoju karijeru u drugi plan. Bila je to žrtva iz ljubavi i upravo to mi je pomoglo da izgradim neraskidivu vezu sa svojom djecom. Ponekad osjećam kao da je sve ovo ružan san iz kojega ću se u jednom trenutku probuditi. Ali ne, ovo je stvarno, to razočaranje, kad vidiš da se nešto tako sveto i posebno, a ja sam tako doživljavala svoj odnos s ocem svoje djece, pretvara u nešto vulgarno i jeftino. - rekla je Shakira.

